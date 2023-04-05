Новосибирец перевел телефонным мошенникам 43 миллиона рублей за сутки — что они ему сказали

За сутки 4 апреля жители Новосибирской области перевели мошенникам около 57 миллионов рублей. Из этой суммы 43 миллиона перевел один человек. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона Виталий Чернов.
По этому случаю уже возбудили уголовное дело. «Схема стандартная», объяснил Чернов: мошенник позвонил потерпевшему через Telegram и представился сотрудником Центробанка:
— Преступник сказал, что он обратил внимание на подозрительные транзакции. На владельца денежных средств произвело впечатление то, что деньги могут быть использованы для перевода на счета экстремистских организаций. Мошенник уговорил его перевести деньги, суммы внушительные, человек, видимо, состоятельный, — рассказал подробности Виталий Чернов.
43 миллиона потерпевший перевел мошенникам несколькими транзакциями.
В целом количество киберпреступлений в регионе растет. С начала 2023 года уже совершено 3251 преступление. Из них 636 — кражи и 1800 — мошенничество. Это на 500 больше, чем за аналогичный период 2022 года. В прошлом году в области совершили более 9 тысяч преступлений через интернет.
Россияне в 2022 году перевели киберпреступникам 14,2 миллиарда рублей, привел данные замначальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер. Средняя сумма, на которую обманывают жертв мошенники — 15 тысяч рублей.
Среди основных способов обмана: звонки от лжепредставителей банка и полиции, распространение фишинговых ссылок и рассказы о том, что родственник попал в беду. Виталий Чернов отметил, что в последнее время преступники стали чаще звонить через мессенджеры, а не по обычному телефону.
В январе клиентка «Альфа-Банка» из Новосибирска отсудила 225 тысяч за присвоенную мошенником страховку. Аферисты от ее лица расторгли страховку и получили