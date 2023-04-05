Новосибирец перевел телефонным мошенникам 43 миллиона рублей за сутки — что они ему сказали

Среди основных способов обмана: звонки от лжепредставителей банка и полиции, распространение фишинговых ссылок и рассказы о том, что родственник попал в беду. Виталий Чернов отметил, что в последнее время преступники стали чаще звонить через мессенджеры, а не по обычному телефону.

В январе клиентка «Альфа-Банка» из Новосибирска отсудила 225 тысяч за присвоенную мошенником страховку. Аферисты от ее лица расторгли страховку и получили 147 000 рублей.

