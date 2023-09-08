Приговор с аплодисментами: авторитета из Первомайки оправдали по делу о вымогательстве — его знают как киллера из 90-х

Центральный суд поставил точку в деле новосибирца, которого называют воспитанником спортивного клуба «Первомаец», криминальным авторитетом и киллером по заказному убийству. Насыщенную биографию Сергея Хомякова могла пополнить судимость за вымогательство, но судья его оправдала. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, как авторитет оказался на скамье подсудимых, и по какому громкому уголовному делу сегодня он проходит (неожиданность!) потерпевшим.
Вымогательство или самоуправство?
Родственники Хомякова и его подельника Данила Ашихмина надежд на гуманное решение суда не питали. В нервном разговоре с журналистами перед заседанием звучали фразы, мол «всё уже решено» и «вы же сами знаете, как у нас всё устроено». При этом предложение рассказать, почему Хомяков и Ашихмин, по их мнению, оказались на скамье подсудимых, всякий раз воспринималось в штыки.
— А зачем нам это надо? — недоумевали родственники.
Людей больше волновало присутствие журналистов в зале суда. Они просили не снимать подсудимых на фото и видео, а брат Ашихмина — крупный мужчина с суровым лицом — намекнул, что не пустит корреспондентов в зал.
— Просто встану в дверном проёме и всё, — пояснил он.
Пыл родственников остудил помощник судьи Марии Шишкиной, который заявил, что присутствие журналистов разрешено, поскольку процесс — открытый. Спорить с ним никто не стал.
Хомяков и Ашихмин появились в зале суда в спортивных костюмах: первый с символикой хоккейного клуба «Сибирь», второй — с эмблемой КСЕ «Первомаец».
Обоих обвиняли в вымогательстве имущества в особо крупном размере (п.«б» ч.3 ст.163 УК РФ). По версии следствия, жертвой взрослых спортсменов стал новосибирец, который получил от них около 5 миллионов рублей, пообещав оказать некие услуги. Результатами сделки Хомяков и Ашихмин остались не довольны и потребовали деньги обратно. Так настойчиво, что их оппонент написал заявление в полицию. Спортсменов задержали и на время разбирательства поместили в СИЗО. Процесс занял почти год.
В результате судья Мария Шишкина не нашла в действиях подсудимых признаков вымогательства, назначила 1 год исправительных работ каждому за самоуправство (ст. 330 УК РФ) и освободила от наказания в связи с истечением срока давности. Решение судьи было встречено аплодисментами.
Источник НГС, знакомый с ситуацией, пояснил, что потерпевший не давал показания в суде, поскольку, по некоторым данным, уехал в зону проведения СВО. Это обстоятельство могло повлиять на конечную квалификацию действий.
Кроме того, Хомяков обвинялся в еще одном эпизоде вымогательства в особо крупном размере. Суть обвинения не раскрывается. Судья полностью оправдала спортсмена.
Оба подсудимых отказались отвечать на вопросы журналистов.
— Не ваше дело, — отрезал Хомяков, когда его освободили в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил.
Заказное убийство
Имя Сергея Хомякова впервые прогремело на весь Новосибирск в декабре 2004 года. Его задержали по подозрению в убийстве экс-директора АО «Торгмашсервис» Геннадия Миллера, застреленного в мае 1996 года. Следователи решили, что Хомяков действовал по заказу. В марте 2005 года силовики задержали заказчика — президента спортивного клуба «Первомаец» Андрея Старых.
В материалах дела говорилось, что Миллера убили из-за финансового спора между АО «Торгмашсервис», одним из учредителей которого была супруга Старых — Татьяна, и Новосибирским заводом химконцентратов. В апреле 1996 года арбитражный суд постановил взыскать с НЗХК 10 миллиардов (до деноминации) рублей в пользу компании Старых.
Представители завода в свою очередь попытались обжаловать решение, а также написали заявление в милицию: по их мнению, юристы компании представили в суд фиктивные документы. В ходе доследственной проверки показания по делу дал бывший директор «Торгмашсервиса» Геннадий Миллер, таким образом подписав себе, как полагали силовики, смертный приговор.
Убийство Миллера поручили Сергею Хомякову: Старых назвал ему место жительства жертвы, марку и номер автомобиля, выдал оружие. Тело расстрелянного Геннадия Миллера обнаружили в машине у офиса «Роспосылторга». Киллер, по словам силовиков, за успешно выполненный заказ, получил автомобиль Mercedes.
Старых и Хомяков вину в заказном убийстве не признали. Президент «Первомайца» утверждал, что его преследование связано с выборами в депутаты Горсовета, на которых он был зарегистрирован в качестве кандидата. В итоге суд счёл вину подсудимых доказанной: Старых приговорили к 9 годам заключения, Хомякова — к 8 с половиной годам. Оба, отбыв наказание, вышли на свободу ближе к середине 2010-х годов. Сегодня судимость Хомякова за убийство считается погашенной. Формально он не судим.
Потерпевший авторитет
За последний год биография Сергея Хомякова пополнилась новым, кажется, непривычным для него статусом — потерпевшего. По словам источника НГС в правоохранительных органах, именно Хомяков написал заявление на адвоката Аллу Холодкову (Журкину).
Дело в том, что Холодкова на первых порах представляла интересы спортсмена по делу о вымогательстве. При этом она якобы предложила ему договориться с потерпевшим на изменение показаний. За 4 миллиона рублей. Хомяков якобы передал деньги юристу, но она обещания не выполнила.
Холодкову задержали в сентябре 2022 года и обвинили в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Спустя пять месяцев на неё завели ещё одно уголовное дело — за хранение наркотиков (ч.2 ст.228 УК РФ). Источник НГС пояснял, что когда Холодкову задерживали за мошенничество и проводили у неё дома обыск, она выкинула из окна квартиры чёрный пакет с кустом марихуаны, который впоследствии нашёл дворник. По версии следствия, юрист выращивала наркотики у себя дома в специальной теплице.
Уголовные дела Холодковой сейчас на стадии расследования.
— Сергей, прокомментируйте уголовное дело в отношении Холодковой, — попросили Хомякова журналисты сразу после его освобождения.
— Не ваше дело, — повторил подсудимый.
На улице освобожденного авторитета встретила внушительная группа поддержки, в том числе на белоснежном Mercedes с номерами «А666УЕ». Символично.
На прошлой неделе редакция НГС опубликовала уникальное видео с похорон новосибирского предпринимателя Владимира Упорова. Его называли одним из лидеров «Первомайской ОПГ». На записи, сделанной в спортзале клуба «Первомаец» запечатлены влиятельные на тот момент новосибирцы — будущие депутаты, спортсмены, криминальные авторитеты.