Приговор с аплодисментами: авторитета из Первомайки оправдали по делу о вымогательстве — его знают как киллера из 90-х

Вымогательство или самоуправство?

Родственники Хомякова и его подельника Данила Ашихмина надежд на гуманное решение суда не питали. В нервном разговоре с журналистами перед заседанием звучали фразы, мол «всё уже решено» и «вы же сами знаете, как у нас всё устроено». При этом предложение рассказать, почему Хомяков и Ашихмин, по их мнению, оказались на скамье подсудимых, всякий раз воспринималось в штыки.



— А зачем нам это надо? — недоумевали родственники.



Людей больше волновало присутствие журналистов в зале суда. Они просили не снимать подсудимых на фото и видео, а брат Ашихмина — крупный мужчина с суровым лицом — намекнул, что не пустит корреспондентов в зал.

