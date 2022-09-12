У новосибирского адвоката прошли обыски из-за обещаний на 4 миллиона
По информации источника НГС, задержана Алла Холодкова
У новосибирского адвоката Аллы Холодковой прошли обыски. Правоохранители проверяют ее причастность к мошенничеству на 4 миллиона рублей. Юрист задержана.
Источник НГС, знакомый с ситуацией, заявил, что правоохранители появились на пороге дома Холодковой рано утром 8 сентября. Известно, что адвокат представляет интересы клиента, проходящего по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, Холодкова предложила своему доверителю договориться с потерпевшим об изменении показаний и заявила сумму в 4 миллиона рублей. Мужчина согласился.
— Правоохранители полагают, что адвокат деньги взяла, но своих обещаний не сдержала, — отметил источник.
Силовики считают, что в действиях адвоката есть признаки мошенничества, совершенного в особо крупном размере.
В настоящее время на мобильном номере Аллы Холодковой работает автоответчик.
В коллегии адвокатов «Титул», к которой себя причисляет Холодкова, комментировать ситуацию отказались.
Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил факт задержания Аллы Холодковой, пояснив, что в настоящее время проводятся следственные действия. Пресс-секретарь адвокатской палаты НСО не ответил на сообщение корреспондента НГС.
В начале августа Центральный суд Новосибирска арестовал супругов адвокатов Дмитрия Ефимова и Наталью Юзжалину, у которых имеется солидный опыт работы в правоохранительных структурах. По данным источника НГС, юристов обвиняют в крупном мошенничестве.