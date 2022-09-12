У новосибирского адвоката прошли обыски из-за обещаний на 4 миллиона

У новосибирского адвоката Аллы Холодковой прошли обыски. Правоохранители проверяют ее причастность к мошенничеству на 4 миллиона рублей. Юрист задержана.



Источник НГС, знакомый с ситуацией, заявил, что правоохранители появились на пороге дома Холодковой рано утром 8 сентября. Известно, что адвокат представляет интересы клиента, проходящего по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, Холодкова предложила своему доверителю договориться с потерпевшим об изменении показаний и заявила сумму в 4 миллиона рублей. Мужчина согласился.

