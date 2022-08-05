В Новосибирске арестовали супругов-адвокатов — ранее муж и жена работали в прокуратуре

4 августа в Центральном районном суде Новосибирска была избрана мера пресечения в отношении Юзжалиной Н. С. и Ефимова Д.Е. Два не связанных друг с другом источника НГС в юридической сфере подтвердили, что речь идет об адвокатах Наталье Юзжалиной и Дмитрии Ефимове. Оба состоят в коллегии адвокатов «Линия защиты» и являются супругами.



По данным пресс-службы суда, женщину поместили под домашний арест на 2 месяца, мужчину на 1 месяц 29 дней отправили в следственный изолятор. Обычно в подобных сообщениях указывают статью Уголовного кодекса РФ, по которой обвиняют арестованных, но в этом случае информацию не указали.

