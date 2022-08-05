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В Новосибирске арестовали супругов-адвокатов — ранее муж и жена работали в прокуратуре

Правоохранительные органы не сообщают, в чём обвиняют юристов

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Мужчину отправили в СИЗО, женщину — под домашний арест

Мужчину отправили в СИЗО, женщину — под домашний арест

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4 августа в Центральном районном суде Новосибирска была избрана мера пресечения в отношении Юзжалиной Н. С. и Ефимова Д.Е. Два не связанных друг с другом источника НГС в юридической сфере подтвердили, что речь идет об адвокатах Наталье Юзжалиной и Дмитрии Ефимове. Оба состоят в коллегии адвокатов «Линия защиты» и являются супругами.

По данным пресс-службы суда, женщину поместили под домашний арест на 2 месяца, мужчину на 1 месяц 29 дней отправили в следственный изолятор. Обычно в подобных сообщениях указывают статью Уголовного кодекса РФ, по которой обвиняют арестованных, но в этом случае информацию не указали.

Заместитель председателя коллегии Екатерина Шаповалова в разговоре с журналистом НГС отметила, что представляет интересы Юзжалиной и Ефимова.

— Я не могу давать комментарии. У меня распоряжения по этому поводу от данных лиц не имеется. Я являюсь одним из адвокатов [пары], я храню адвокатскую тайну, — подчеркнула она.

Ранее супруги сами долгое время работали в органах прокуратуры. Дмитрий Ефимов построил карьеру в прокуратуре Новосибирского района области. В начале 2000-х он работал следователем, затем стал помощником прокурора района. В 2017 году Дмитрий Ефимов фигурировал в прессе как заместитель прокурора района.

Наталья Юзжалина долгое время проработала старшим помощником прокурора Октябрьского района Новосибирска. В качестве гособвинителя она, например, участвовала в деле нашумевшей секты «Ашрам Шамбалы». В 2013 году идеолог запрещенного движения Константин Руднев был осужден на 11 лет лишения свободы.

По словам коллег Юзжалиной и Ефимова, супруги занялись адвокатской практикой сравнительно недавно — всего несколько лет назад.

Редакция НГС отправила официальный запрос в следственное управление СК РФ по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Накануне в Центральном суде арестовали руководителя новосибирского управления Росздравнадзора Елену Хрусталёву. Ее обвиняют в мошенничестве.

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