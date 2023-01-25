«Выбросила марихуану в окно»: второе дело завели на адвоката, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиона

Первое уголовное дело против Аллы Холодковой (Журкиной) было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» еще в прошлом году. Тогда же в сентябре прошли обыски. Известно, что адвокат представляет интересы клиента, проходящего по уголовному делу о вымогательстве. По версии следствия, Холодкова предложила своему доверителю договориться с потерпевшим об изменении показаний и заявила сумму в 4 миллиона рублей. Мужчина согласился. По данным следствия, адвокат после этого оставила эту внушительную сумму у себя.