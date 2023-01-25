«Выбросила марихуану в окно»: второе дело завели на адвоката, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиона

Уголовное дело за приобретение и хранение наркотиков завели на новосибирского адвоката Аллу Холодкову (сейчас ее фамилия — Журкина). Ранее ее уже арестовали из-за дела о мошенничестве. Сейчас по обоим делам Холодкова (Журкина) в статусе обвиняемой.
Первое уголовное дело против Аллы Холодковой (Журкиной) было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» еще в прошлом году. Тогда же в сентябре прошли обыски. Известно, что адвокат представляет интересы клиента, проходящего по уголовному делу о вымогательстве. По версии следствия, Холодкова предложила своему доверителю договориться с потерпевшим об изменении показаний и заявила сумму в 4 миллиона рублей. Мужчина согласился. По данным следствия, адвокат после этого оставила эту внушительную сумму у себя.
В сентябре у нее прошли обыски, и женщину отправили в СИЗО, а сейчас она под домашним арестом.
В январе возбудили второе уголовное дело на Холодкову (Журкину), но теперь из-за наркотиков. Как объяснил источник НГС в правоохранительных органах, по версии следствия, в сентябре при обыске у дома женщины нашли коробку с марихуаной, землей и семенами. Предполагается, что она в спешке сложила всё в черный пакет и выбросила из окна. Но в это время двор подметал дворник, который всё услышал. По данным следствия, марихуану женщина выращивала у себя дома в специальной теплице.
Силовики пакет изъяли и отправили на экспертизу, которая определила наркотики — производное амфетамина и марихуану. Первое было весом в полграмма, второе — чуть больше 100 граммов. Это считается крупным размером, поэтому второе уголовное дело против Холодковой возбудили по ч. 2 ст. 228 «Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в крупном размере». По нему ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Новосибирской области.
В конце прошлого года прошли обыски в управлении МВД России по городу Новосибирску и в ОЭБиПК как минимум двух районов — Ленинского и Октябрьского.