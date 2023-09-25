Разбогатевшего на биткоинах айтишника из Пашино осудили за растрату миллиардов — он попросил Путина направить его на СВО

Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу 42-летнего новосибирца Алексея Иванова. Программиста признали виновным в растрате (ч.4 ст.160 УК РФ) 3 миллиардов рублей, которые принадлежали клиентам криптобиржи WEX.
— Суд приговорил Иванова к 3 с половиной годам колонии общего режима, — сообщил корреспонденту НГС адвокат новосибирца Игорь Штанг.
Процесс над Ивановым прошёл в особом порядке, то есть подсудимый полностью признал свою вину, а суд не исследовал доказательства по делу. По словам Штанга, на заседании новосибирец заявил, что отправил президенту РФ Владимиру Путину прошение отправить его в зону проведения СВО.
История Алексея Иванова (ранее Алексей Билюченко) похожа на сюжет остросюжетного боевика. Уроженец поселка в начале 2010-х годов он работал системным администратором в компании «Большая медведица». В Сети Билюченко познакомился с выпускником Сколково Александром Винником, с которым вместе запустил работу криптовалютной биржи BTC-е. Впоследствии биржа россиян приобрела известность как теневой сервис по отмыванию похищенной криптовалюты.
В 2017 году Винника задержали в Греции по запросу ФБР, Билюченко удалось сбежать в Новосибирск. Внимание российских силовиков сибиряк привлек после того, как клиенты его новой криптобиржи WEX пожаловались на пропажу активов. В 2022 году Билюченко, который к тому моменту уже получил новый паспорт на имя Алексея Иванова, задержали. Ему предъявили ему обвинение в присвоении 3 млрд рублей. Новосибирец пошел на сделку со следствием, компенсировал ущерб.
В апреле 2023 года уголовное дело поступило в Заельцовский суд Новосибирска. Защита Иванова ходатайствовала о передаче дела в Москву. Процесс считается уникальным, поскольку это первое разбирателсьтво в России о хищении криптовалюты.