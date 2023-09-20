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Взрыв на Гусинобродском шоссе

Взрыв на новосибирской АГЗС: как наказали владельца и его подчиненных спустя два года

В результате происшествия пострадали 87 человек

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Геннадий Кисель, Алексей Савлук и Роман Гармидер (слева направо) получили условные сроки

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Владельца взорвавшейся заправки «Сибгаз» и его подчиненные получили условные сроки в Новосибирске. Гособвинение требовало приговорить их к реальным срокам, но суд решил иначе.

— Роман Гармидер приговорен к 3,5 года условно, Алексей Савлук и Геннадий Кисель к 3 годам условно, — сообщили корреспонденту НГС в Октябрьском районном суде.

Роман Гармидер — учредитель ООО «Сибгаз» был признан виновным по ч.1 ст. 217 (Нарушение требований промышленной безопасности), п. «б» ч. 2 ст. 171 (Незаконное предпринимательство), п. «а» ч. 2 ст. 238 (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) УК РФ.

Руководитель компании Алексей Савлук и главный инженер Геннадий Кисель признаны виновными по ч.1 ст. 217 (Нарушение требований промышленной безопасности), п. «а» ч. 2 ст. 238 (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) УК РФ.

Как сообщали в СК России, фигуранты дела с 2016 по 2021 года без лицензии продавали сжиженный газ населению. Кроме того, на АГЗС использовались не предусмотренные документацией дополнительные сосуды для хранения топлива.

Автозаправка «Еврогаз» взорвалась на Гусинобродском шоссе в июне 2021 года. Причиной пожара ранее называли незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, его передали в суд в мае 2022 года. В результате происшествия пострадали 87 человек.

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