Взрыв на новосибирской АГЗС: как наказали владельца и его подчиненных спустя два года

Владельца взорвавшейся заправки «Сибгаз» и его подчиненные получили условные сроки в Новосибирске. Гособвинение требовало приговорить их к реальным срокам, но суд решил иначе.
— Роман Гармидер приговорен к 3,5 года условно, Алексей Савлук и Геннадий Кисель к 3 годам условно, — сообщили корреспонденту НГС в Октябрьском районном суде.
Роман Гармидер — учредитель ООО «Сибгаз» был признан виновным по ч.1 ст. 217 (Нарушение требований промышленной безопасности), п. «б» ч. 2 ст. 171 (Незаконное предпринимательство), п. «а» ч. 2 ст. 238 (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) УК РФ.
Руководитель компании Алексей Савлук и главный инженер Геннадий Кисель признаны виновными по ч.1 ст. 217 (Нарушение требований промышленной безопасности), п. «а» ч. 2 ст. 238 (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) УК РФ.
Как сообщали в СК России, фигуранты дела с 2016 по 2021 года без лицензии продавали сжиженный газ населению. Кроме того, на АГЗС использовались не предусмотренные документацией дополнительные сосуды для хранения топлива.
Автозаправка «Еврогаз» взорвалась на Гусинобродском шоссе в июне 2021 года. Причиной пожара ранее называли незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, его передали в суд в мае 2022 года. В результате происшествия пострадали 87 человек.