Уголовное дело о взрыве АГЗС на ГБШ передали в суд — имущество обвиняемых арестовали

— Следствием установлено, что с августа 2016 года по июнь 2021 года Гармидер, Савлук и Кисель в отсутствие лицензии осуществляли на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) деятельность по реализации сжиженного газа населению. Кроме того, на АГЗС эксплуатировались не предусмотренные проектной документацией дополнительные сосуды для хранения сжиженного газа, не прошедшие осмотр и испытания, а также не оснащенные необходимыми приборами и системами контроля. В результате этого 14 июня 2021 года при проведении сливо-наливных работ произошел выброс газа через неисправный кран одного из сосудов с последующим его воспламенением, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.