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Взрыв на Гусинобродском шоссе

Уголовное дело о взрыве АГЗС на ГБШ передали в суд — имущество обвиняемых арестовали

Следственный комитет выявил ряд нарушений на заправке

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От взрыва пострадало имущество на сумму более 162 миллионов рублей

От взрыва пострадало имущество на сумму более 162 миллионов рублей

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Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела о взрыве газовой АЗС на Гусинобродском шоссе. По этому делу проходят Роман Гармидер, Алексей Савлук и Геннадий Кисель. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство), ч. 1 ст. 217 (нарушение требований промышленной безопасности), п. «а» ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) УК РФ.

— Следствием установлено, что с августа 2016 года по июнь 2021 года Гармидер, Савлук и Кисель в отсутствие лицензии осуществляли на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) деятельность по реализации сжиженного газа населению. Кроме того, на АГЗС эксплуатировались не предусмотренные проектной документацией дополнительные сосуды для хранения сжиженного газа, не прошедшие осмотр и испытания, а также не оснащенные необходимыми приборами и системами контроля. В результате этого 14 июня 2021 года при проведении сливо-наливных работ произошел выброс газа через неисправный кран одного из сосудов с последующим его воспламенением, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Так как на АГЗС не было систем, которые обеспечивали рассеивание газа при разгерметизации оборудования, и автоматических систем пожаротушения, произошел взрыв. Пострадал 51 человек. Также повредилось имущество на сумму более 162 миллионов рублей.

СЮЖЕТ

Взрыв на Гусинобродском шоссеВзрыв на Гусинобродском шоссе

По ходатайству следствия в качестве обеспечительных мер суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму более 45 миллионов рублей.

Уголовное дело передали в суд.

8 мая на даче в СНТ «Аист» под Новосибирском взорвался газовый баллон. Пострадали 5 человек.

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