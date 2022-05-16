Уголовное дело о взрыве АГЗС на ГБШ передали
в суд — имущество обвиняемых арестовали
Следственный комитет выявил ряд нарушений на заправке
Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела о взрыве газовой АЗС на Гусинобродском шоссе. По этому делу проходят Роман Гармидер, Алексей Савлук и Геннадий Кисель. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных
— Следствием установлено, что с августа 2016 года по июнь 2021 года Гармидер, Савлук и Кисель в отсутствие лицензии осуществляли на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) деятельность по реализации сжиженного газа населению. Кроме того, на АГЗС эксплуатировались не предусмотренные проектной документацией дополнительные сосуды для хранения сжиженного газа, не прошедшие осмотр и испытания, а также не оснащенные необходимыми приборами и системами контроля. В результате этого
Так как на АГЗС не было систем, которые обеспечивали рассеивание газа при разгерметизации оборудования, и автоматических систем пожаротушения, произошел взрыв. Пострадал
По ходатайству следствия в качестве обеспечительных мер суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму более 45 миллионов рублей.
Уголовное дело передали в суд.
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