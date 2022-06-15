«Вину признаю частично»: в Новосибирске начали судить владельца взорвавшейся АГЗС на Гусинобродском шоссе
Роман Гармидер и двое его коллег ожидают решения суда на свободе
15 июня в Октябрьском суде Новосибирска состоялось первое заседание по делу о взрыве автозаправки на Гусинобродском шоссе, в результате которого пострадали 28 человек, еще десятки лишились имущества на миллионы рублей.
В числе обвиняемых — учредитель ООО «Сибгаз» Роман Гармидер, руководитель компании Алексей Савлук, а также главный инженер компании Геннадий Кисель.
По версии следствия, в 2015 году Савлук построил временную АЗС, рассчитанную на заправку 200 автомобилей в сутки. Для этого на территории станции был установлен один резервуар для топлива объемом 10 кубометров. Объекту был присвоен 4-й класс опасности в госреестре опасных производственных объектов.
Впоследствии на базе этой АЗС Савлук и Роман Гармидер решили организовать более масштабную торговлю топливом: с этой целью установили дополнительные емкости для слива газа, но при этом не лицензировали свою деятельность и не установили соответствующие системы пожарной безопасности. В производственный процесс впоследствии активно включился Геннадий Кисель, который отвечал за наем сотрудников АЗС, технологическое обеспечение, установку дополнительных топливных резервуаров, следует из текста обвинительного заключения, оглашенного на процессе.
— Гармидер, Савлук, Кисель, действуя умышленно, согласованно не сообщили в сибирское управление Ростехнадзора о фактическом классе опасности АГЗС. Оказание услуг по заправке автомобилей и газовых баллонов газом создавало реальную угрозу жизни и здоровью потребителей, — заявил помощник прокурора Октябрьского района Иван Милюков.
Согласно материалам дела, за пять лет работы автозаправка принесла Гармидеру 102 миллиона рублей, которые названы следователями «незаконным доходом».
14 июня 2021 года на АГЗС прибыл газовоз. Заправщик и водитель, по словам гособвинителя, ни разу не проходившие инструктаж по технике безопасности, начали перекачку топлива.
Согласно обвинительному заключению, в результате резервуар переполнили выше критических значений, газ начал травить из неисправного крана и поврежденного рукава высокого давления, топливо воспламенилось. Прогремели три взрыва. Правоохранители выяснили, что инцидент можно было предотвратить, если бы на АГЗС была установлена автоматическая система остановки подачи газа.
28 человек получили травмы, 7 из них — серьезные ожоги, признанные тяжкими телесными повреждениями. Предприниматели, чье имущество оказалось на территории, охваченной огнем, потерпели убытки на десятки миллионов рублей.
Киселя, Гармидера и Савлука обвинили в незаконном предпринимательстве, нарушении правил промышленной безопасности и оказании небезопасных услуг.
На суде владелец АЗС Роман Гармидер заявил, что признает вину частично, Савлук об отношении к обвинению говорить отказался, а Кисель вину не признал полностью. Все трое пообещали разъяснить свои позиции в процессе судебного разбирательства.
Между тем пострадавшие в результате взрыва на АГЗС надеются получить с Гармидера компенсацию материального и морального вреда. Например, в семье Алоян серьезные ожоги получили сразу три человека — отец и двое сыновей. Мужчины лишились семейного бизнеса и надеются восстановить справедливость через суд.