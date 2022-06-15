«Вину признаю частично»: в Новосибирске начали судить владельца взорвавшейся АГЗС на Гусинобродском шоссе

15 июня в Октябрьском суде Новосибирска состоялось первое заседание по делу о взрыве автозаправки на Гусинобродском шоссе, в результате которого пострадали 28 человек, еще десятки лишились имущества на миллионы рублей.



В числе обвиняемых — учредитель ООО «Сибгаз» Роман Гармидер, руководитель компании Алексей Савлук, а также главный инженер компании Геннадий Кисель.

