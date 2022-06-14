«Просыпаюсь — вся постель в крови»: как живут выжившие при взрыве на АГЗС — прошел год после страшного ЧП

Руслан показывает изуродованную ожогами спину и просит не фотографировать лицо. Он стесняется своей внешности, поэтому не носит шорты и одежду с короткими рукавами.

— До сих пор бывают ночи, когда просыпаюсь — вся постель в крови. Раны еще до конца не зажили, — сетует он.

Славик на свои травмы внимания не обращает. Его больше беспокоит материальное положение: в результате инцидента семья лишилась источника доходов — бизнес был полностью уничтожен.



Небезопасная заправка

Сегодня хронология событий 14 июня 2021 года восстановлена следователями до мельчайших деталей. В 17:00 на заправку «Еврогаз» прибыл газовоз для разгрузки топлива, которой занялись 48-летний водитель и 66-летний заправщик. Эксперты выяснили, что на АГЗС автомобили не заземлялись, а во время слива газ начал вытекать из разрушенного рукава давления, который в свою очередь был подключен к компрессору без средств блокировки и сигнализации. В общем — инцидент спровоцировали серьезные нарушения правил безопасности.

