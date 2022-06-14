«Просыпаюсь — вся постель в крови»: как живут выжившие при взрыве на АГЗС — прошел год после страшного ЧП
Мы съездили в гости к семье, в которой сразу три человека получили чудовищные ожоги
Вечер 14 июня 2021 года, когда взорвалась автозаправка «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе, поделил жизнь семьи Алоян на до и после. Отец и двое его сыновей сильно обгорели, пытаясь спасти семейный бизнес. Не спасли. Сегодня до сих пор залечивают раны и ждут «справедливости». Обвиняемых во взрыве людей выпустили из СИЗО. Журналист НГС Павел Тиунов выслушал историю семьи и восстановил хронологию событий.
«Спортивный костюм расплавился, а синтетика въелась в кожу»
Славик Алоян — до недавнего времени успешный предприниматель. Год назад у него был прибыльный бизнес по продаже одежды: несколько торговых точек в комплексах на месте бывшей Гусинобродской барахолки. Жизнь кардинально изменилась вечером 14 июня 2021 года. Алояну позвонил сторож со склада, где бизнесмен хранил товар, и заявил, что рядом с ангаром разгорелся пожар.
— Я не думал о том, что за складом есть заправка, и она может гореть. Я побежал туда, чтобы попытаться спасти товар — он был взят под реализацию на сумму более 10 миллионов, — пояснил Славик.
Его сыновья — 27-летний Рустам и 29-летний Руслан — в этот момент находились в разных местах, но, узнав о пожаре, не сговариваясь, бросились на помощь отцу. Все трое встретились у ворот склада. Замешкались — что делать: пытаться спасти товар или повременить? Сегодня мужчины понимают, замешательство, скорее всего, спасло им жизнь.
— Это было буквально секунд 15–20. Решали, идем на склад или нет. Потом резко — взрыв. Мы успели развернуться, а потом нас накрыла сильная волна. Я пробежал метров 5–10 и упал, — рассказывает Руслан.
— Я видел, как моего старшего сына отбросило волной вперед на 3–4 метра, а одежду на спине у него просто разорвало, — добавляет Славик.
Младший — Рустам — во время взрыва был одет в синтетический спортивный костюм. По его словам, тепловая волна расплавила на нём ткань, а синтетика въелась в кожу. В первые несколько минут мужчины находились в шоковом состоянии: Славик даже успел отогнать машину подальше от места пожара. Спустя 5 минут всех троих с ног свалила адская боль. Алоянов подобрали сотрудники экстренных служб и передали на руки медикам, которые на машинах скорой помощи отвезли пострадавших в областную больницу. Несколько недель мужчины находились в реанимации.
У Славика Алояна диагностировали ожоги
— Я 9 месяцев ходил с завязанной головой. Мне сейчас нужны косметические операции: по пересадке волос, на руках у меня пальцы склеиваются, рубцы растут, — отметил молодой мужчина.
Руслан показывает изуродованную ожогами спину и просит не фотографировать лицо. Он стесняется своей внешности, поэтому не носит шорты и одежду с короткими рукавами.
— До сих пор бывают ночи, когда просыпаюсь — вся постель в крови. Раны еще до конца не зажили, — сетует он.
Славик на свои травмы внимания не обращает. Его больше беспокоит материальное положение: в результате инцидента семья лишилась источника доходов — бизнес был полностью уничтожен.
Небезопасная заправка
Сегодня хронология событий 14 июня 2021 года восстановлена следователями до мельчайших деталей. В 17:00 на заправку «Еврогаз» прибыл газовоз для разгрузки топлива, которой занялись 48-летний водитель и 66-летний заправщик. Эксперты выяснили, что на АГЗС автомобили не заземлялись, а во время слива газ начал вытекать из разрушенного рукава давления, который в свою очередь был подключен к компрессору без средств блокировки и сигнализации. В общем — инцидент спровоцировали серьезные нарушения правил безопасности.
В результате газовая смесь воспламенилась. Сотрудники АГЗС и посетители бросились врассыпную. Огонь постепенно охватил весь газ на заправке, и прогремел первый — самый мощный взрыв. Позже подсчитали высоту огненного столба, взмывшего в небо, — 138 метров. Взрывной волной в разные стороны разбросало цистерны, находившиеся на заправке. Одна из них насквозь прошила склад, в котором хранился товар Алояна, улетела на несколько сотен метров в сторону жилмассива и приземлилась в опасной близости от другой заправки.
Ударной волной выбило стёкла почти в 100 квартирах в ближайших жилых домах. С различными травмами были госпитализированы 32 человека, в реанимацию попали семеро (трое из них — Алояны), общее число пострадавших — 51 человек. Пожарные до поздней ночи боролись с огнем, а затем еще в течение нескольких дней проливали территорию заправки и полностью уничтоженных предприятий на случай повторного возгорания — местность напоминала зону военных действий после массированной бомбежки.
Нелегальный бизнес
Следователи быстро определились с предполагаемыми виновниками. 16 июня были арестованы директор ООО «Сибгаз», которому принадлежала сеть «Еврогаз», Роман Гармидер, и главный инженер компании Геннадий Кисель. Обоих суд отправил в следственный изолятор. Позже к ним присоединился Алексей Савлук — директор управляющей компании «ЭкоГаз», которая была зарегистрирована на адресе взорвавшейся заправки.
За прошедший год правоохранители выяснили, что истинной причиной масштабного инцидента стала незаконная эксплуатация объекта (АГЗС) III класса опасности: у собственника бизнеса не было соответствующей лицензии.
— Эксплуатировались не предусмотренные проектной документацией дополнительные сосуды для хранения сжиженного газа, не прошедшие осмотр и испытания, а также не оснащенные необходимыми приборами и системами контроля, — сообщили в Следственном комитете РФ.
Кроме того, на заправке не было автоматических систем пожаротушения и рассеивания газа при разгерметизации оборудования. В режиме ежедневного нарушения требований пожарной безопасности заправка проработала 5 лет — с 2016 года по 2021 год. В Генпрокуратуре РФ отмечали, что в результате предприниматели получили незаконный доход в размере 102 миллионов рублей.
Гармидера, Киселя и Савлука обвинили в нарушении требований правил промышленной безопасности, оказании небезопасных услуг и незаконном предпринимательстве. Силовики арестовали имущество первого на сумму более 45 миллионов рублей — земельные участки, склады, коммерческие помещения. К настоящему моменту всех троих уже выпустили из следственного изолятора.
Кто возместит ущерб?
По данным Генпрокуратуры РФ, ущерб, который был нанесен в результате пожара на АГЗС, исчисляется более чем 162 миллионами рублей. Сумма отображает стоимость имущества 30 потерпевших, которое было полностью уничтожено. Люди подали в отношении обвиняемых и юрлица 78 исков. Некоторые из них рассматриваются в гражданском судопроизводстве.
Например, житель Новосибирска Месроп Баграмян, случайно оказавшийся на месте инцидента, сумел отсудить у «Сибгаза» компенсацию материального и морального вреда. Мужчина получил серьезные ожоги и, будучи гражданином другого государства, вынужден был лечиться платно.
— Надо отдать должное администрации АЗС, юридическому лицу: при поступлении искового заявления они полностью компенсировали нам материальный ущерб и частично моральный, — заявила журналисту НГС адвокат Баграмяна Наталья Крестьяникова.
Она отметила, что материальный вред был оценен в сумму около 100 тысяч рублей, моральный — в сумму нескольких сотен тысяч рублей (не уточнила. — Прим. ред.). При этом присужденные деньги Баграмян еще не получил и готовится предъявить гражданский иск непосредственно владельцу бизнеса.
В Октябрьском суде продолжается рассмотрение еще двух исков к «Сибгазу». Новосибирец Павел Михайлов пытается взыскать с компании 1,5 миллиона рублей за уничтоженный в результате пожара автомобиль, а предприниматели Аюб Аббасов и Дмитрий Загоревский — более 9 миллионов рублей за разрушенные нежилые помещения. В обоих случаях процесс находится на стадии проведения экспертиз.
Славик Алоян со своей стороны тоже намерен добиваться компенсации материального ущерба. По его словам, в огне был уничтожен товар на сумму более 10 миллионов рублей, огромные суммы были потрачены на лечение, еще больше предстоит потратить, чтобы вернуть жизнь в прежнее русло.
— Мы не хотим, чтобы он (Гармидер) сидел в тюрьме, потому что он ведь не специально всё это сделал. Мы хотим, чтобы он заплатил ущерб. Товар был взят под реализацию, мы теперь по уши в долгах. Живем на то, что успели скопить. У моих сыновей по двое маленьких детей, а из-за травм они сегодня не могут полноценно работать. Но ведь нужно как-то дальше жить?! — восклицает Славик.
Первое заседание суда по делу Гармидера, Киселя и Савлука назначено на 15 июня.
10 июня во время пожара на стройке нового ЖК «Авиатор» прогремел взрыв. Очевидцы сняли инцидент на видео прислали в редакцию НГС.