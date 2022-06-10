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СрочноВидео взрыва с пожара в ЖК «Авиатор»
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Взрыв на стройплощадке ЖК «Авиатор»: публикуем видео с пожара

Застройщик предполагает, что мог взорваться газовый баллон

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Пожар начался утром в пятницу

Пожар начался утром в пятницу

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В Новосибирске во время пожара на стройке нового ЖК «Авиатор» на улице Аэропорт произошел взрыв.

В пресс-службе застройщика — компании «Брусника» — объяснили, что на территории мог взорваться газовый баллон, но пока подтверждения нет.

— Сейчас компания занимается тушением пожара. Это наш приоритет. В течение нескольких часов мы выясним подробности и причины инцидента, — сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе МЧС уточнили, что информации о пострадавших на стройплощадке ЖК «Авиатор» нет.

— В 11:45 поступило сообщение. Площадь возгорания составила порядка 400 кв. метров. Горели деревянные перекрытия, краска и изоляция. В настоящий момент открытое горение потушили, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Спасательные подразделения работают на месте пожара в производственном здании на улице Королева — там располагается цех по производству матрасов.

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