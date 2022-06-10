Взрыв на стройплощадке ЖК «Авиатор»: публикуем видео с пожара
Застройщик предполагает, что мог взорваться газовый баллон
В Новосибирске во время пожара на стройке нового ЖК «Авиатор» на улице Аэропорт произошел взрыв.
В пресс-службе застройщика — компании «Брусника» — объяснили, что на территории мог взорваться газовый баллон, но пока подтверждения нет.
— Сейчас компания занимается тушением пожара. Это наш приоритет. В течение нескольких часов мы выясним подробности и причины инцидента, — сообщили в пресс-службе компании.
В пресс-службе МЧС уточнили, что информации о пострадавших на стройплощадке ЖК «Авиатор» нет.
— В 11:45 поступило сообщение. Площадь возгорания составила порядка 400 кв. метров. Горели деревянные перекрытия, краска и изоляция. В настоящий момент открытое горение потушили, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Спасательные подразделения работают на месте пожара в производственном здании на улице Королева — там располагается цех по производству матрасов.