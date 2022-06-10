Взрыв на стройплощадке ЖК «Авиатор»: публикуем видео с пожара

В Новосибирске во время пожара на стройке нового ЖК «Авиатор» на улице Аэропорт произошел взрыв.

В пресс-службе застройщика — компании «Брусника» — объяснили, что на территории мог взорваться газовый баллон, но пока подтверждения нет.



— Сейчас компания занимается тушением пожара. Это наш приоритет. В течение нескольких часов мы выясним подробности и причины инцидента, — сообщили в пресс-службе компании.

