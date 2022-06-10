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СрочноВидео взрыва с пожара в ЖК «Авиатор»
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Строительная площадка нового ЖК «Авиатор» загорелась в Заельцовском районе

Дым от пожара наблюдают очевидцы

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Пожар начался около 11 утра

Пожар начался около 11 утра

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В Новосибирске 10 июня загорелась строительная площадка жилого комплекса «Авиатор» по адресу Аэропорт 23/1. Об этом в НГС сообщил читатель Владимир.

— Пожарные пробираются сквозь пробки. Одна за другой, — написала НГС Елена.

Мы обратились в МЧС по Новосибирской области и в пресс-службу компании «Брусника». На момент публикации комментариев не было.

Спасательные подразделения работают на месте пожара в производственном здании на улице Королева — там располагается цех по производству матрасов.

Обновлено

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что спасатели выехали на место в 11:44.

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