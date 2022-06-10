Строительная площадка нового ЖК «Авиатор» загорелась в Заельцовском районе
Дым от пожара наблюдают очевидцы
В Новосибирске 10 июня загорелась строительная площадка жилого комплекса «Авиатор» по адресу Аэропорт 23/1. Об этом в НГС сообщил читатель Владимир.
— Пожарные пробираются сквозь пробки. Одна за другой, — написала НГС Елена.
Мы обратились в МЧС по Новосибирской области и в пресс-службу компании «Брусника». На момент публикации комментариев не было.
Спасательные подразделения работают на месте пожара в производственном здании на улице Королева — там располагается цех по производству матрасов.