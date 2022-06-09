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СрочноПожар в цеху на Королева
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Загорелся цех по производству матрасов — пожарные спасли двух человек

Спасатели работают в производственном здании на Королева

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Есть ли в здании люди, пока неизвестно

Есть ли в здании люди, пока неизвестно

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Спасательные подразделения работают на месте пожара в производственном здании на улице Королева — там располагается цех по производству матрасов.

Звонок на пульт дежурного поступил в 09:40, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

— Горят матрасы на 2-м этаже 4-этажного производственного здания на площади около 500 кв. м. Информация уточняется, — отметил он.

В сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что слышали несколько громких хлопков.

6 июня в поселке Юный Ленинец под Новосибирском вспыхнул дачный дом. Постройка выгорела почти полностью, но никто в результате инцидента не пострадал.

Обновлено: на момент прибытия спасателей два человека оставались в здании, пути отхода были отрезаны дымом. Пожарные эвакуировали их при помощи автолестницы через окно. В 10:44 пожар был локализован. По уточненным данным, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. (ранее сообщалось, что площадь была 1000 квадратных метров)

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