Загорелся цех по производству матрасов — пожарные спасли двух человек
Спасатели работают в производственном здании на Королева
Спасательные подразделения работают на месте пожара в производственном здании на улице Королева — там располагается цех по производству матрасов.
Звонок на пульт дежурного поступил в 09:40, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
— Горят матрасы на
В сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что слышали несколько громких хлопков.
6 июня в поселке Юный Ленинец под Новосибирском вспыхнул дачный дом. Постройка выгорела почти полностью, но никто в результате инцидента не пострадал.