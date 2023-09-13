Пострадали 87 человек: реальные сроки запросили фигурантам дела о взрыве на АГЗС в Новосибирске

Гособвинение потребовало приговорить к реальным срокам фигурантов дела о взрыве газа на АГЗС в Новосибирске. Оно запросило для обвиняемых до четырех лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Октябрьского района Жанну Леонову.

