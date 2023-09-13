Пострадали 87 человек: реальные сроки запросили фигурантам дела о взрыве на АГЗС в Новосибирске

— Роману Гармидеру и Алексею Савлуку гособвинение просит по четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Для Геннадия Киселя — три года лишения свободы в колонии общего режима, — цитирует агентство специалиста.
Старший помощник прокурора уточнила, что в результате происшествия пострадали 87 человек. В зависимости от роли каждого фигурантов дела обвинили по п. «б» ч. 2 ст. 171 (Незаконное предпринимательство), ч. 1 ст. 217 (Нарушение требований промышленной безопасности), п. «а» ч. 2 ст. 238 (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) УК РФ.
Автозаправка «Еврогаз» взорвалась на Гусинобродском шоссе в июне 2021 года. Причиной пожара ранее называли незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, его передали в суд в мае 2022 года.
Как сообщали в СК России, фигуранты дела с 2016 по 2021 года без лицензии продавали сжиженный газ населению. Кроме того, на АГЗС использовались не предусмотренные документацией дополнительные сосуды для хранения топлива, не прошедшие осмотр и испытания, а также не оснащенные необходимыми приборами и системами контроля.
В результате этого во время сливо-наливных работ на АГЗС произошел выброс газа через неисправный кран такого сосуда, который позже воспламенился. Ранее сообщалось, что в происшествии пострадал 51 человек.
В августе 2023 года в Махачкале на автозаправке прогремел взрыв. По официальным данным, в результате взрыва пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек.