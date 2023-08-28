«Иншалла, будем жить». Почему случился и может повториться разрушительный взрыв в Махачкале

Отойдя от тела племянницы, Фаина заметила, что какого-то мужчину поднимают в скорую. Фаина узнала родного брата. Она позвонила сыну, сказала, что Юрия увезли в республиканский центр.



— Родственники приносили воду, бинты, перекись. Всё это, конечно, было, — говорит сотрудник республиканского центра, дежуривший в ту ночь. — Приходили и посторонние. Наперебой предлагали сдавать кровь. Она требовалась, но времени вносить людей в базы не было. Поэтому в центре вечером сдавали те, кто уже был донором раньше. А утром пришли те, кого надо было зарегистрировать.



Пока племянники Юрия ждали его у центра, семье сообщили, что нашли тело Айше. Ибрагим с семьей стоял у приемного покоя. В больницу приехали около пятисот родственников. Все искали своих, вспоминает Ибрагим Мишаев.



— Каждую карету скорой помощи встречали. Выгружают человека, и, пока его транспортируют, мы быстро пытались разглядеть: он, не он? В течение часа-полутора не могли его найти, — говорит Ибрагим. — Потом приехала еще одна наша тетя. Она даже не видела его лица — поняла, что это ее родной брат. По фигуре. У него была травма головы, сразу повезли в неврологию для снимка. Начала кричать на всю больницу: «Вот он, вот дядь Юра! Ибражка, посмотри, вот дядь Юра!». Мы побежали туда. Нас было человек пятнадцать, наверное, — племянников, которые ждали. Посмотрели, и ни один человек не узнал его.