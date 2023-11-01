Адвокатский спрут: юриста с прокурорским прошлым обвинили в аферах — миллионы просили на взятки судьям, но не донесли

31 октября в Центральном суде Новосибирска начали судить бывшего сотрудника прокуратуры, а ныне адвоката — Наталью Юзжалину. Её обвинили в мошенничестве: якобы она, пользуясь дружбой с судьями, обещала клиентам решение различных вопросов в их пользу. За вознаграждение. Самым доверчивым оказался бывший директор завода «Сибсельмаш» Олег Утиралов, который передал адвокату 5 млн рублей за оправдательный приговор, но в результате был осуждён. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов побывал на первом заседании по громкому делу, выяснил, как Юзжалина связана с бандой вооружённых налётчиков, и кто ещё из подобных «решал» оказался на скамье подсудимых.
Прокурорский напор
В манерах Натальи Юзжалиной будто осталась прежняя прокурорская выправка. Женщина знает цену каждому своему слову, не распыляясь в суде на ненужные подробности: на каждый вопрос — ответ чётко, по делу.
Без лишних прелюдий Наталья Сергеевна попросила суд удалить журналистов из зала заседаний со ссылкой на Гражданский кодекс РФ, который оставляет за россиянами право запрещать фотографировать себя и снимать на видео. Кроме того, она заявила, что в деле есть сведения из её личной жизни и оперативные материалы, которые не должны быть обнародованы.
Наталье Юзжалиной 46 лет. Долгое время она проработала старшим помощником прокурора Октябрьского района Новосибирска. В качестве гособвинителя Юзжалина, например, участвовала в деле нашумевшей секты «Ашрам Шамбала». В 2013 году идеолог запрещенного движения Константин Руднев был осужден на 11 лет лишения свободы. В 2016 году Наталья Юзжалина занялась адвокатской практикой.
Судья Руслан Фролов подчеркнул, что процесс — открытый, позволил СМИ выслушать обвинительное заключение, но попросил не делать фото и видео, чтобы «не нарушать порядок».
Утиралову «утёрли нос»
По версии следствия, Наталья Юзжалина обманула бывшего директора завода «Сибсельмаш» Олега Утиралова, чьё имя ещё несколько лет назад гремело в сводках криминальных новостей. Бывший топ-менеджер производственного гиганта попал в поле зрения силовиков после того, как вместе со своим бизнес-партнёром Андреем Шмаковым подделал пять векселей НПО «Сибсельмаш» и попытался получить по ним около 100 млн рублей. Арбитражный суд признал требования законными и включил подконтрольную им фирму в реестр должников.
Впоследствии на Утиралова и Шмакова завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и изготовление поддельных ценных бумаг (ч.2 ст.186 УК РФ). В 2016 году Октябрьский суд приговорил бизнес-партнёров к условному сроку: Утиралова к 4 годам 8 месяцам, Шмакова — к 4 с половиной годам. И защита, и обвинение остались не довольны результатом, приговор обжаловали.
Со второй попытки дело о крупном мошенничестве в Октябрьском суде рассмотрели гораздо быстрее, и итог шокировал: в мае 2018 года Утиралова и Шмакова оправдали в связи с отсутствием состава преступления. В прокуратуре составили апелляцию на решение, и Новосибирский областной суд снова вернул дело в нижестоящий суд. На этот раз в истории с мошенничеством поручили разбираться судье Римме Кузнецовой.
В феврале 2019 года Юзжалина сотрудничала со Шмаковым. По версии следствия, она узнала, что её клиента вместе с Утираловым будут судить в третий раз подряд и предложила свою помощь. По версии следствия, она подчеркнула, что у неё дружеские отношения с судьёй Кузнецовой, поэтому за деньги можно будет оформить оправдательный приговор. Цена вопроса — 5 миллионов рублей. Утиралов согласился и передал адвокату деньги в кафе «Якитория» на Серебренниковской.
— Никаких действий, направленных на вынесение оправдательного приговора, Юзжалина не предпринимала: она не участвовала в деле и не передавала деньги Кузнецовой. Средствами в размере 5 миллионов рублей распорядилась по своему усмотрению, — зачитала обвинительное заключение помощник прокурора Центрального района Елена Сергеева.
В марте 2019 года Утиралова и Шмакова приговорили к 5 годам колонии условно каждого. В июле 2023 года Римма Кузнецова добровольно сложила полномочия по собственному желанию. По имеющейся на сегодня информации, в ближайшее время она планирует заняться адвокатской практикой.
На свободу с «чистой» совестью
В том же 2019 году на связь с Натальей Юзжалиной вышел её старый знакомый — Сирак Авагян. За два года до этого его вместе с четырьмя подельниками осудили за вооруженное нападение на новосибирца. Автомобиль Land Cruiser 200 потерпевшего буквально изрешетили десятками выстрелов из огнестрельного оружия, а сам он чудом остался жив. Разборкой в стиле 90-х закончился некий конфликт между жертвой и нападавшими. По данным источника НГС, причиной нападения стал карточный долг.
Налётчиков задержали и отдали под суд — в общей сложности банду приговорили к 52 годам колонии, из которых 10 лет строгого режима досталось Сираку Авагяну. Интересы его подельника в суде представляла Наталья Юзжалина.
По материалам дела, находясь в ИК-18 на Ключ-Камышенском плато, Авагян узнал, что некий заключенный Рязанцев подал в Октябрьский суд ходатайство о замене оставшегося ему срока более мягким наказанием. Авагян предложил помощь — он пообещал через посредника связаться с Юзжалиной, которая, по его словам, пользуясь связями в суде, могла бы повлиять на положительный исход.
Когда до адвоката дошла информация, она посоветовала Рязанцеву отозвать старое ходатайство и заявить новое, но только в определенный срок — чтобы оно попало к судье Евгению Захарову. Заключенный сделал всё, что ему велели.
— Юзжалина, пользуясь наличием дружеских отношений с Захаровым, выяснила, что у него в производстве находится ходатайство Рязанцева, которое он намерен удовлетворить, — говорится в обвинительном заключении.
По версии следователей, адвокат, зная, что Рязанцеву заменят оставшийся срок мягким наказанием «бесплатно», тем не менее решила подзаработать. Авагяну она объявила стоимость судебного решения — 250 тысяч рублей. Тот, в свою очередь, удвоил цену и заявил Рязанцеву сумму в 500 тысяч. Заключенный согласился. В результате в руки Юзжалиной попала четверть миллиона рублей, которые она потратила. В деле говорится, что ни копейки из этих денег до судьи Захарова не дошли. Он заменил Рязанцеву оставшийся срок исправительными работами.
Адвокатское «преступное» сообщество?
Наталья Юзжалина в суде заявила, что по эпизоду с Утираловым (ч.4 ст.159 УК РФ) свою вину не признаёт полностью. В ситуации с Рязанцевым адвокат считает себя виновной.
— Однако не согласна с обстоятельствами, которые изложены следствием в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой и обвинительном заключении. Более подробно позицию буду излагать на своём допросе и буду допрашиваться после всех участников процесса, — уточнила она.
Наталью Юзжалину арестовали 4 августа вместе с супругом — бывшим сотрудником прокуратуры Новосибирского района, а ныне адвокатом — Дмитрием Ефимовым. Оба успели побывать в СИЗО, из которого в процессе расследования благополучно вышли. Предполагалось, что муж и жена проходят обвиняемыми по одному делу.
Однако 31 августа в Заельцовском суде Новосибирска состоялось предварительное заседание по делу о мошенничестве, по которому кроме Дмитрия Ефимова обвиняемой проходит ещё одна адвокат — Алла Журкина. Следователи полагают, что она на 4 миллиона рублей обманула криминального авторитета Сергея Хомякова, которого не так давно судили за вымогательство. Журкина якобы пообещала клиенту, что потерпевший изменит показания за несколько миллионов, но деньги до цели не дошли. При этом в суде Хомякова частично оправдали и отпустили на свободу.
Что объединяет Ефимова и Журкину сегодня не известно. Примечательно, что изначально дело попало к судье Евгению Захарову, но спустя некоторое время было передано в Заельцовский суд.
Адвокатский спрут. Продолжение следует.
В сентябре редакция НГС рассказывала о череде событий в Новосибирске, которые вполне могут уложиться в сценарий нового сезона «Ментовских войн». Меньше, чем за год столичные силовики смогли «снести крышу» игорному бизнесу в столице Сибири, который находился под защитой высокопоставленных сотрудников МВД.