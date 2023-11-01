Адвокатский спрут: юриста с прокурорским прошлым обвинили в аферах — миллионы просили на взятки судьям, но не донесли

Прокурорский напор

В манерах Натальи Юзжалиной будто осталась прежняя прокурорская выправка. Женщина знает цену каждому своему слову, не распыляясь в суде на ненужные подробности: на каждый вопрос — ответ чётко, по делу.



Без лишних прелюдий Наталья Сергеевна попросила суд удалить журналистов из зала заседаний со ссылкой на Гражданский кодекс РФ, который оставляет за россиянами право запрещать фотографировать себя и снимать на видео. Кроме того, она заявила, что в деле есть сведения из её личной жизни и оперативные материалы, которые не должны быть обнародованы.