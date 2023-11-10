Адвокаты пообещали свободу заключенным через взятки силовикам и судье — теперь их судят за мошенничество. И не только

В деле несколько преступных эпизодов. Так, по версии следствия, весной 2022 года адвокаты Ефимов и Журкина начали защищать авторитетного новосибирца Сергея Хомякова, проходящего по делу о вымогательстве, и его подельника Данила Ашихмина. Оба на тот момент уже находились в СИЗО. Сожительница Хомякова якобы обратилась к Журкиной с просьбой о помощи. Журкина в свою очередь за 4,5 миллиона рублей пообещала переквалифицировать дело по статье о самоуправстве и вынудить потерпевшего изменить показания через действующих сотрудников МВД и ФСБ.