Адвокаты пообещали свободу заключенным через взятки силовикам и судье — теперь их судят за мошенничество. И не только

В Заельцовском районном суде Новосибирска стартовал процесс по делу новосибирских адвокатов — Дмитрия Ефимова и Аллы Журкиной, которых обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). 10 ноября в суде было зачитано обвинительное заключение, на котором присутствовал журналист НГС Павел Тиунов.
В деле несколько преступных эпизодов. Так, по версии следствия, весной 2022 года адвокаты Ефимов и Журкина начали защищать авторитетного новосибирца Сергея Хомякова, проходящего по делу о вымогательстве, и его подельника Данила Ашихмина. Оба на тот момент уже находились в СИЗО. Сожительница Хомякова якобы обратилась к Журкиной с просьбой о помощи. Журкина в свою очередь за 4,5 миллиона рублей пообещала переквалифицировать дело по статье о самоуправстве и вынудить потерпевшего изменить показания через действующих сотрудников МВД и ФСБ.
В результате Хомякова должны были выпустить из изолятора. Ефимов, как бывший сотрудник прокуратуры, имеющий определенные связи, вошёл в долю. В материалах дела говорится, что адвокаты не собирались выполнять обещанное: они получили деньги и никаких усилий не предприняли. Их действия были квалифицированы как мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). При этом в результате суд по одному эпизоду вымогательства Хомякова оправдал, по второму — переквалифицировал его действия на самоуправство (ст. 330 УК РФ). Криминальный авторитет вышел на свободу.
Кроме того, в 2019 году Ефимов, по версии следствия, обманул другого человека. К нему обратился брат заключенного, который отбыл в колонии строгого режима 11 лет из 18 назначенных. Адвокат пообещал использовать связи в Октябрьском районном суде, чтобы добиться замены неотбытого срока на более мягкое наказание за 400 тысяч рублей. По словам Ефимова, вопрос можно было решить через судью Римму Кузнецову. Адвокат получил деньги, но к судье якобы даже не обращался. Его обвинили в крупном мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ).
Наконец, у Аллы Журкиной в деле есть обвинение в хранении наркотиков. Запрещенные вещества были обнаружены у адвоката в сентябре 2022 года, когда силовики пришли к ней домой с обыском по делу о вышеуказанном мошенничестве. В сумке адвоката силовики нашли амфетамин, а под окном — около 100 граммов марихуаны. Силовики полагают, что Журкина, улучив момент, выкинула наркотики из окна. В итоге в обвинении появилось ещё статья о хранении запрещенных веществ (ч.1 ст.228 УК РФ).
В суде Ефимов и Журкина свою вину не признали по всему предъявленному обвинению.
Неделю назад в Центральном суде начался процесс по делу о крупном мошенничестве, в котором обвиняют супругу Дмитрия Ефимова — адвоката Наталью Юзжалину. По версии следствия, подсудимая — тоже бывший сотрудник прокуратуры — обещала своим клиентам решение вопросов через взятки судьям. В деле также фигурирует судья Римма Кузнецова, которая на сегодняшний день уже сложила полномочия.