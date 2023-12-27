Экс-прокурора Новосибирской области потребовали посадить почти на 10 лет за взятки

Гособвинение запросило для экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева лишение свободы в колонии строгого режима. В Ленинском суде Барнаула проходят прения по громкому делу о взяточничестве, в котором обвиняют бывшего высокопоставленного силовика.
— Сторона обвинения запросила для Владимира Фалилеева наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 10 месяцев в колонии строгого режима, — сообщила корреспонденту НГС адвокат Антонина Бартенева.
Владимира Фалилеева задержали 16 февраля 2022 года. Изначально, источники НГС сообщали, что обвинение экс-прокурора связано с получением денег от представителей криминальных кругов, которые курировали ТЦ в районе бывшей Гусинобродской барахолки. В апреле того же года Владимира Фалилеева выселили из служебной квартиры, которую он незаконно занимал на протяжении 4 лет. Экс-прокурор попробовал опротестовать решение и потребовал признать себя нуждающимся в жилье, но суд его иски отклонил.
В начале октября 2023 года в Ленинском суде Барнаула состоялось первое судебное заседание по делу Фалилеева, которое не стали рассматривать в Новосибирске из-за возможных связей подсудимого. В обвинении говорится, что экс-прокурор на протяжении нескольких лет получал взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ) от новосибирского предпринимателя Олега Ярового — всего на сумму более 11 миллионов рублей. Взамен высокопоставленный силовик, по версии следствия, покровительствовал бизнесу, в том числе освобождал от ответственности по выявленным нарушениям.