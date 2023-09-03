Выжили трое из дюжины. Год назад произошла трагедия с альпинистами на Камчатке — восстанавливаем хронологию событий

Год назад, 3 сентября 2022 года, стало известно о группе туристов, которые сорвались при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке. Плохие метеоусловия не давали спасателям добраться до выживших, и альпинисты оказались заперты на вулкане во время метели. Из группы в 12 человек выжили только трое — они были в другом месте. Спустя год НГС вспоминает историю трагедии и рассказывает, как идет следствие — по факту трагедии возбудили уголовное дело.
За три дня погибли девять человек
Ключевская сопка — один из самых красивых вулканов на Камчатке. Его мечтают покорить многие альпинисты и туристы. В 2022 году эту мечту решили осуществить 10 человек, приехавших сюда со всей России — из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимировской области.
Туристы купили тур в новосибирской фирме «Экстрим тайм». По профилю во «ВКонтакте» турфирма вызывала доверие: множество отзывов, романтические рассказы о походах в горы как на Камчатке, так и в других известных местах.
Туристы приехали на автобусе к месту, и 30 августа началось многодневное путешествие — вернуться альпинисты должны были 9 сентября. Ближе к вершине, на высоте в 3300 метров, был пустующий домик исследователей вулканов. Пройдя его, группа начала восхождение дальше, но погода ухудшалась.
На сопку поднялись:
На высоте в 4 тысячи метров Анастасия Усачева и Роман Аверин пожаловались на плохое самочувствие, и гиды приняли решение разделиться. Иван Алабугин вместе с двумя туристами спустился обратно в домик, а большая часть группы пошла покорять вершину.
На высоте 4158 метров группа находилась в связке, и при невыясненных обстоятельствах туристы сорвались. Сразу же погибли пять человек, один потерял сознание, а гид Андрей Мищенко сломал ногу.
Как уже после эвакуации рассказывал телеграм-каналу Baza Иван Алабугин, когда они с двумя туристами добрались до домика, с ними по рации связался Андрей Мищенко. Он сообщил, что случилось ЧП. Иван Алабугин по спутниковому телефону связался с МЧС по Камчатскому краю и рассказал о трагедии.
Ключевская сопка, по информации камчатских спасателей, — один из самых опасных маршрутов, а вулкан — один из самых коварных на Камчатке. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. На вулкане регулярно происходят извержения, дополнительные риски несет большой перепад высоты: старт начинается на высоте около 800 метров, а достигнуть вершины нужно на высоте 4850 метров. Туристам, таким образом, приходится несколько раз проходить акклиматизацию.
К утру 4 сентября стало известно о смерти потерявшего сознание после падения шестого туриста. На высоте 4158 метров остались Андрей Мищенко, у которого была сломана нога, и двое туристов. К ним поднялся Иван Алабугин, чтобы оказать первую медицинскую помощь.
Спасатели МЧС в воскресенье, 4 сентября, трижды пытались приземлиться на Ключевскую сопку на высоте 3300 метров, но все попытки оказались безуспешными из-за сильного штормового ветра. Четвертый полет был запланирован на утро 5 сентября.
В это же время группа МЧС из 24 человек высадилась на высоте 800 метров и начала восхождение. На высоте 1200 метров они разбили лагерь и остановились на ночь.
Ночь с 4 на 5 сентября стала одной из самых трагичных. Туристы были в промокшей одежде, а порывы ветра на вулкане достигали
Наземная группа спасателей к 7 утра по новосибирскому времени достигла 1400 метров. После четырех неудачных попыток приземлиться на нужной высоте вертолет МЧС высадил еще одну группу спасателей на высоте 1663 метра. Выше не позволял подняться ветер и пепел, который поднимался со склона. У спасателей было скалолазное снаряжение, и они начали восхождение. Их целью было — добраться до домика вулканологов на высоте 3300 метров к полуночи, предстояло лезть несколько часов.
Но планам сбыться не удалось: из-за метели на Ключевской сопке выпал снег, образовались огромные сугробы, и спасателям пришлось заночевать в горах. Утром 6 сентября они добрались до домика вулканологов, где всё это время находились двое туристов. Физически они были в порядке. В домике спасателей ждал и гид Иван Алабугин, который спустился с высоты 4158 метров. Все эти дни он пытался помочь группе. Иван сообщил, что последний человек, о чьем состоянии не было известно несколько часов, не подавал признаков жизни.
Вскоре к домику вулканологов смог подняться вертолет Ми-8 — на нем и эвакуировали троих выживших. Их доставили в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Ивана госпитализировали с обморожением. За три дня в горах погибли девять человек: кто от падения, кто от травм и холода.
Утром 7 сентября вертолет компании «Витязь-Аэро» за два захода доставил в этот же поселок тела погибших людей.
Погибший гид был новосибирцем, а выживший — из Барнаула
Погибший Андрей Мищенко был новосибирцем. На страничке «Экстрим тайма» рассказывали, что Камчатка для него стала вторым домом. До карьеры гида мужчина работал на железной дороге.
— Он человек очень хороший, отзывчивый и добрый. Раньше он работал машинистом на железной дороге. Потом он попробовал [ходить] в горы, и ему понравилось. Ушел с железной дороги и стал работать гидом, — рассказывала НГС сестра Екатерина.
Андрей попал в горы в 2001 году, когда служил на Кавказе. В «Экстрим тайме» новосибирец работал больше пяти лет. На Ключевскую сопку Андрей поднимался больше 13 раз.
— Когда Андрей начинает говорить, слушают все. Его рассказы влюбляют в горы, а иногда заставляют задуматься. Работает гидом и инструктором по альпинизму на алтайском направлении: восхождение на Белуху, Школа альпинизма в ущелье Актру, а также на Камчатке: восхождение на Ключевскую сопку, походы вокруг вулканов Толбачик и Бакенинг, — описывали гида в декабре 2021 года в группе «Extreme Time: путешествия, активные туры, походы».
НГС связывался со знакомыми Андрея, и одна из туристок, Оксана, вспомнила историю, как гид ее практически спас.
— Именно он не дал мне остаться на перевале Богдановича (Казахстан. — Прим. ред.), когда меня «отключила горняжка» (горная болезнь. — Прим. ред.). Я села на перевале и сказала, что дальше не пойду, тем самым я поставила под угрозу всю группу. И ребята последние 100 метров буквально несли меня на руках. В этом никто не виноват, так сработал только мой организм, хотя я была физически подготовлена к походу, — рассказала девушка.
Однокурсник Андрея Мищенко Роман рассказал, что они вместе учились в Омском университете путей сообщения, и назвал его «человеком мира». Погибшего гида похоронили в родном городе — Барабинске.
Барнаульца Ивана Алабугина эвакуировали с сопки 6 сентября. Мужчина получил обморожение пальцев обеих кистей и обеих стоп 1–2-й степени, левой щеки — 1-й степени.
Иван окончил факультет художественного творчества по специальности «кафедра социально-культурного сервиса и туризма» в Алтайском государственном институте культуры. В новосибирском клубе «Экстрим тайм» Иван работал больше 8 лет.
— Опытный инструктор на альпинистских программах. Проводил успешные траверсы массива Белухи (5А-5Б
В 2020 году Иван в основном ходил по маршрутам Алтая, Казахстана и Непала. Как рассказала НГС одна из участниц похода на Белуху под руководством Ивана Ольга, ее гид полностью устроил.
— Я с Иваном ходила в поход 7 лет назад, и тогда это был очень ответственный, грамотный, дружелюбный, добрый инструктор, наверное, даже лучший, — призналась девушка.
Уголовное дело
На следующий день после сообщения о трагедии на Ключевской сопке Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В понедельник, 5 сентября, в офис «Экстрим тайма» в Новосибирске пришли следователи.
Возле офиса собралась толпа журналистов, и чтобы помешать съемке с улицы, правоохранители изнутри закрыли стеклянные двери спальным мешком. Как позже сообщили в СК по Камчатскому краю, из офиса были изъяты документы, а вскоре стало известно, что камчатский СК завел уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более человек». Подозреваемые — руководитель и погибший гид-инструктор турфирмы «Экстрим тайм».
Клуб «Экстрим тайм» зарегистрирован на имя Андрея Степанова. Туристическая фирма с уставным капиталом в
В Кировском районном суде Новосибирска 7 сентября директору Андрею Степанову выбирали меру пресечения. В суде стало известно, что тур на вулкан стоил
Следователи по Камчатскому краю сообщили, что в документации ООО «Экстрим тайм» не было договоров об оказании услуг участникам туристической группы. А гиды не обладали полномочиями по осуществлению обязанностей инструкторов-проводников на туристическом маршруте особой категории сложности.
Адвокат Андрея Степанова просил суд о домашнем аресте, но он решил отправить новосибирца в СИЗО, и мужчину конвоировали на Камчатку. Ивана Алабугина арестовали после прохождения лечения, в ноябре 2022 года — его также подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
На официальном сайте полпреда в Дальневосточном федеральном округе 13 сентября появилось сообщение, что туристы поднимались на вулкан Ключевская сопка без разрешения, хотя в МЧС по Камчатскому краю сообщали, что у них группа была зарегистрирована.
В декабре 2022 года обоих фигурантов перевели из СИЗО под домашний арест. В отношении погибшего гида расследование прекратили.
В июне этого года стало известно, что директор турфирмы признал вину и раскаялся в преступлении. В августе дело передали в суд Петропавловска-Камчатского. Расследование в отношении Ивана Алабугина продолжается.
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