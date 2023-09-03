Выжили трое из дюжины. Год назад произошла трагедия с альпинистами на Камчатке — восстанавливаем хронологию событий

На высоте 4158 метров группа находилась в связке, и при невыясненных обстоятельствах туристы сорвались. Сразу же погибли пять человек, один потерял сознание, а гид Андрей Мищенко сломал ногу.

Как уже после эвакуации рассказывал телеграм-каналу Baza Иван Алабугин, когда они с двумя туристами добрались до домика, с ними по рации связался Андрей Мищенко. Он сообщил, что случилось ЧП. Иван Алабугин по спутниковому телефону связался с МЧС по Камчатскому краю и рассказал о трагедии.

Ключевская сопка, по информации камчатских спасателей, — один из самых опасных маршрутов, а вулкан — один из самых коварных на Камчатке. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. На вулкане регулярно происходят извержения, дополнительные риски несет большой перепад высоты: старт начинается на высоте около 800 метров, а достигнуть вершины нужно на высоте 4850 метров. Туристам, таким образом, приходится несколько раз проходить акклиматизацию.