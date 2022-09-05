Что сегодня происходит в турфирме Extreme time? В офис пришли люди в масках и завесили дверь спальным мешком
Компания организовала поход на вулкан Ключевская Cопка, где погибли альпинисты
В клуб путешественников Extreme time сегодня, 5 сентября, пришли следователи регионального следственного управления СК, об этом сообщают сегодня «ВЕСТИ Новосибирск». В помещении организации, по данным журналистов, проходит обыск.
В региональном следственном управлении СК НГС не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о проходящих в офисе следственных действиях.
По информации фотокорреспондента НГС, чтобы помешать съемке с улицы, правоохранители изнутри закрыли стеклянные двери спальным мешком. В 16:15 в офис компании завели понятых. Люди, которые заходили в офис, были одеты в медицинские маски
Также стало известно, что директор турфирмы «Экстрим тайм», организовавшей тур на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке задержан, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Обыски прошли, его [генерального директора] задержали», — сказал собеседник агентства.
Клуб «Экстрим тайм» зарегистрирован на имя Андрея Степанова. На номера телефонов и на сообщения во «ВКонтакте» мужчина не отвечает. В социальной сети он был последний раз 3 сентября в 11 вечера. Туристическая фирма с уставным капиталом в
По данным издания «Новости Горного Алтая», в сентябре 2020 года Extreme time оштрафовали за то, что вопреки протестам пограничников группа туристов под руководством гида из турагентства поднялась на вершину Белуха Восточная, нарушив государственную границу с Казахстаном.
В апреле 2022 года Погрануправление ФСБ вынесло в адрес турагентства представление «об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации». По данным ГУ МЧС России по Республике Алтай, при продаже тура сотрудники турагентства не предупреждали покупателей о том, что часть маршрута при восхождении пройдет по территории Казахстана и людей могут привлечь к ответственности.
В настоящее время страница тура восхождения на Ключевскую Сопку на сайте Extreme time удалена. Дозвониться до клуба путешественников не удалось ни разу с субботы, 3 сентября, когда один из гидов вышел на связь со спасателями и сообщил, что на высоте 4200 метров несколько туристов сорвались вниз и погибли.
В ночь с 4 на 5 сентября погибли еще двое туристов: они не пережили холодную ночь.