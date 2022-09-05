Что сегодня происходит в турфирме Extreme time? В офис пришли люди в масках и завесили дверь спальным мешком

В клуб путешественников Extreme time сегодня, 5 сентября, пришли следователи регионального следственного управления СК, об этом сообщают сегодня «ВЕСТИ Новосибирск». В помещении организации, по данным журналистов, проходит обыск.



В региональном следственном управлении СК НГС не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о проходящих в офисе следственных действиях.