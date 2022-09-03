Туристы из Новосибирска погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке
Они восходили на один из самых сейсмоопасных вулканов в Евразии
На Камчатке пятеро туристов, в том числе из Новосибирска, погибли при восхождении на вулкан Ключевской. Поход группы из 12 человек должен был закончиться покорением самого высокого активного вулкана в Евразии. На высоте 4158 метров возникли проблемы, 4 человека сорвались и упали в пропасть.
— О трагедии стало известно сегодня, когда на связь со спасателями вышел один из гидов туристической группы, которая совершала восхождение на гигант. Он рассказал, что на высоте почти 4200 метров погибли туристы, а один из гидов сломал ногу. Один человек находится без сознания, — сообщается на официальном сайте администрации Камчатского края.
Известно, что организатором восхождения выступала туристическая группа из Новосибирска. Гиды и большинство туристов приехали из других регионов страны, каких именно — не уточняется. Группа зарегистрирована по всем требованиям МЧС.
— После эвакуации пострадавших будет приниматься решение о том, как эвакуировать с большой высоты тела погибших, — говорится на сайте администрации Камчатского края.
НГС обратился за комментарием в Маршрутную квалификационную комиссию Новосибирской области, чтобы узнать, какая группа оформляла заявку на восхождение. На момент публикации редакция не получила обратной связи.
Ранее новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал в своих соцсетях снимки северных вулканов Камчатки. Сибиряк сделал их с высоты и рассказал, что до них редко долетают на самолетах и вертолетах.