«Люди не пережили ночь»: число погибших на Камчатке туристов выросло до 8

Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке возросло с шести до восьми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона.

— Количество [погибших] увеличилось до восьми. Люди были промокшими, мы уже советовали гидам снять одежду с ранее погибших, но, к сожалению, люди не пережили ночь. Несколько минут назад к ним вылетел вертолет, будет предпринята еще одна попытка спуститься к оставшимся людям, — цитирует агентство правительство Камчатского края.

