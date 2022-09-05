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Гибель альпинистов на Камчатке

«Люди не пережили ночь»: число погибших на Камчатке туристов выросло до 8

Сегодня спасатели еще раз попробуют высадиться на вулкане

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На высоте сохраняется плохая погода

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Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке возросло с шести до восьми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона.

— Количество [погибших] увеличилось до восьми. Люди были промокшими, мы уже советовали гидам снять одежду с ранее погибших, но, к сожалению, люди не пережили ночь. Несколько минут назад к ним вылетел вертолет, будет предпринята еще одна попытка спуститься к оставшимся людям, — цитирует агентство правительство Камчатского края.

Сейчас спасатели в четвертый раз пробуют высадиться на вулкане, как пишет ТАСС, «исход операции будет зависеть от погоды». Наземная группировка поднялась уже на 1400 м. Порывы ветра на вулкане достигают 20 м/с.

В СК по Камчатскому краю НГС не смогли оперативно подтвердить информацию еще о двух погибших.

Группа из 10 туристов и 2 гидов из разных городов России отправилась в поход 30 августа. В группе были 2 гида туристической компании из Новосибирска. 3 сентября один из гидов вышел на связь со спасателями и сообщил, что на высоте 4200 метров несколько туристов сорвались вниз и погибли. Спустя пару часов телеграм-канал «112» опубликовал список туристов, которые заявились на покорение Ключевского вулкана. Как выяснили журналисты НГС, среди входивших в группу оказались новосибирец Андрей Мищенко и житель Барнаула Иван Алабугин.

Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота — около 4750 метров. По данным сайта kamchatkapogoda, сейчас температура там опускается до -16 градусов, на высоте периодически идет снег.

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