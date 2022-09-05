«Люди не пережили ночь»: число погибших на Камчатке туристов выросло до 8

«Люди не пережили ночь»: число погибших на Камчатке туристов выросло
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Сегодня спасатели еще раз попробуют высадиться на вулкане
Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке возросло с шести до восьми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона.
— Количество [погибших] увеличилось до восьми. Люди были промокшими, мы уже советовали гидам снять одежду с ранее погибших, но, к сожалению, люди не пережили ночь. Несколько минут назад к ним вылетел вертолет, будет предпринята еще одна попытка спуститься к оставшимся людям, — цитирует агентство правительство Камчатского края.
Сейчас спасатели в четвертый раз пробуют высадиться на вулкане, как пишет ТАСС, «исход операции будет зависеть от погоды». Наземная группировка поднялась уже на
В СК по Камчатскому краю НГС не смогли оперативно подтвердить информацию еще о двух погибших.
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Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота — около 4750 метров. По данным сайта kamchatkapogoda, сейчас температура там опускается до -16 градусов, на высоте периодически идет снег.