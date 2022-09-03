Альпинисты из Новосибирска погибли при покорении вулкана на Камчатке: собираем всё, что известно, онлайн

— О трагедии стало известно сегодня, когда на связь со спасателями вышел один из гидов туристической группы, которая совершала восхождение на гигант. Он рассказал, что на высоте почти 4200 метров погибли туристы, а один из гидов сломал ногу. Один человек находится без сознания, — сообщается на официальном сайте администрации Камчатского края.

