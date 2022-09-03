Альпинисты из Новосибирска погибли при покорении вулкана на Камчатке: собираем всё, что известно, онлайн
Известно о пяти погибших туристах и об одном пострадавшем
Сегодня стало известно, что пятеро альпинистов, в том числе из Новосибирска, погибли при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке. Мы собираем в этой хронике все подробности этого трагического инцидента.
В Маршрутной квалификационной комиссии Новосибирской области опровергают данные администрации Камчатского края. Из комментария, полученного НГС, следует, что люди из списка официально не регистрировались для восхождения на вулкан.
— Из Новосибирска официально регистрировались три группы туристов. Мы с ними связались: у всех всё в порядке, маршрут прошли. Официально в списках Федерации туризма, заявившихся на восхождение, нет лиц, которые вы назвали. Что это за группа, нам неизвестно, — сообщила НГС секретарь Маршрутной квалификационной комиссии Новосибирской области Ирина Добарина.
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По данным телеграм-канала «112», среди погибших и гид группы туристов.
— Предварительно, погиб и сам гид, который сопровождал группу. Вертолет со спасателями совершил посадку на высоте 3 тысячи метров. Сейчас поисково-спасательный отряд проходит акклиматизацию, рано утром они начнут подъем к пострадавшим, — утверждает «112».
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О старте проверки обстоятельств несчастного случая объявила камчатская прокуратура.
— Прокуратура проверит организацию и проведение туристического тура, результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственным органом, поставлены на контроль, — сообщили в телеграм-канале ведомства.
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Редакции не удается дозвониться до Управления МЧС Камчатского края: телефонная трубка пресс-службы не отвечает, хотя звонок идет.
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— Связь с группой, в которой погибли люди, на данный момент осуществляется только по спутниковому телефону гида. Подробности происшествия выясняются. Тем временем туристам, которые сейчас находятся на высоте, даны рекомендации спускаться ниже, чтобы избежать переохлаждения. После эвакуации пострадавших будет приниматься решение о том, как эвакуировать с большой высоты тела погибших, — говорится на сайте администрации Камчатского края.
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Прокуратура Камчатского края в своем телеграм-канале уточняет, что члены группы приехали из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимировской областей.
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НГС обратился за комментарием в Маршрутную квалификационную комиссию Новосибирской области, чтобы узнать, какая группа оформляла заявку на восхождение. На момент публикации редакция не получила обратной связи.
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Телеграм-канал «112» опубликовал список туристов, которые заявились на покорение Ключевского вулкана.
1. Алабугин Иван, 1992.
2. Мищенко Андрей, 1981.
3. Семеничев Павел, 1984.
4. Соловьев Максим, 1988.
5. Киприянов Андрей, 1996.
6. Аверин Роман, 1979.
7. Косюк Екатерина, 1994.
8. Гутор Андрей, 1987.
9. Жиловачик Александр, 1991.
10. Сорокин Евгений, 1984.
11. Усачева Анастасия, 1987.
12. Михайловский Игорь, 1976.
По данным «112», группа была зарегистрирована. Альпинисты — участники туристического клуба из Новосибирска. Если вы знаете этих людей, просим связаться с редакцией НГС.
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— О трагедии стало известно сегодня, когда на связь со спасателями вышел один из гидов туристической группы, которая совершала восхождение на гигант. Он рассказал, что на высоте почти 4200 метров погибли туристы, а один из гидов сломал ногу. Один человек находится без сознания, — сообщается на официальном сайте администрации Камчатского края.
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