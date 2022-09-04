Еще один турист погиб, следователи завели дело — что известно о гибели альпинистов из Новосибирска на Камчатке
Вертолет со спасателями не может приземлиться из-за погодных условий
На вулкане Ключевская Сопка на Камчатке погиб шестой альпинист, который раньше был без сознания. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Ранне сообщалось о пяти погибших туристах, в том числе из Новосибирска.
— Еще один человек, который ранее находился без сознания, умер. Общее число погибших на данный момент составляет шесть человек, — сказал собеседник агентства.
Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Как сообщают в пресс-службе следователей, 30 августа группа туристов из 7 регионов России в составе 12 человек начала восхождение на вулкан в Камчатском крае. В группе были два гида туристической компании, находящейся в городе Новосибирске.
— По предварительной информации, 3 сентября текущего года, находясь на высоте около 4150 метров, при падении с высоты не менее 5 человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Как уточнили следователи, на вулкан вылетел поисково-спасательный отряд для оказания помощи туристам и их эвакуации. «Известия» сообщили, что в воскресенье, 4 сентября, вертолет не смог высадить группу спасателей на вулкане Ключевская Сопка. По данным издания, ситуацию осложняют погодные условия. Ключевскую Сопку затянуло тучами, и подлететь на высоту, где находятся люди, невозможно.
Напомним, что 3 сентября один из гидов вышел на связь со спасателями и сообщил, что на высоте 4200 метров несколько туристов сорвались вниз и погибли. Спустя пару часов телеграм-канал «112» опубликовал список туристов, которые заявились на покорение Ключевского вулкана. Как выяснили журналисты НГС, среди входивших в группу оказались новосибирец Андрей Мищенко и житель Барнаула Иван Алабугин. Поход организовывал новосибирский клуб «Экстрим тайм».