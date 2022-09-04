Еще один турист погиб, следователи завели дело — что известно о гибели альпинистов из Новосибирска на Камчатке

На вулкане Ключевская Сопка на Камчатке погиб шестой альпинист, который раньше был без сознания. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Ранне сообщалось о пяти погибших туристах, в том числе из Новосибирска.

— Еще один человек, который ранее находился без сознания, умер. Общее число погибших на данный момент составляет шесть человек, — сказал собеседник агентства.