«Молимся, чтобы он вернулся живым»: новосибирского гида нет в списке альпинистов, погибших на Камчатке
По предварительным данным, из группы в 12 человек погибли шестеро
Житель Новосибирска и гид группы Андрей Мищенко остается на вулкане Ключевская Сопка Камчатского края. Мужчины нет в списке погибших, опубликованных в интернете. 3 сентября один из гидов вышел на связь со спасателями и сообщил, что на высоте 4200 метров несколько туристов сорвались вниз и погибли. Места жительства остальных участников похода не подтверждены. По предварительным данным, на вулкане погибло 6 из 12 участников тура. Выжившие сейчас ожидают помощи спасателей на высоте 4 тысячи метров.
Провел 13 походов на Сопку
Как рассказала НГС сестра Андрея Екатерина, сейчас за него переживает вся семья.
— Он человек очень хороший, отзывчивый и добрый. Раньше он работал машинистом на железной дороге. Потом он попробовал в горы и ему понравилось. Ушел с железной дороги и стал работать гидом. Сейчас мы все очень переживаем и молимся, чтобы он вернулся живым, — поделилась сестра Андрея.
Организацией похода для 10 человек и 2 гидов занимался новосибирский клуб «Экстрим Тайм», который работает с мая 2012 года. На их странице во «ВКонтакте» рассказывается про Андрея Мищенко.
— Нашу команду гидов мы по крупицам собираем со всей России. И сегодня представим Андрея Мищенко, нашего горного гида, матёрого сибиряка, для которого Камчатка стала вторым домом. Факт: когда Андрей начинает говорить — слушают все. Его рассказы влюбляют в горы, а иногда заставляют задуматься. Андрей попал в горы в 2001 году, когда служил на Кавказе и затем вплотную связал с ними свою жизнь. В нашей команде уже более 5 лет работает гидом и инструктором по альпинизму на алтайском направлении: восхождение на Белуху, Школа альпинизма в ущелье Актру, а также на Камчатке: восхождение на Ключевскую сопку, походы вокруг вулканов Толбачик и Бакенинг, — написали в декабре 2021 года в группе «Extreme Time: путешествия, активные туры, походы».
Отдельно авторы поста отмечают, что Андрей за пять лет провел тринадцать походов по Ключевской сопке.
«В команде больше 8 лет»
Второй гид, который сейчас находится на Ключевской Сопке, в составе группы — Иван Алабугин. Как сообщила редакции знакомая Ивана — парень родом из Барнаула.
— В нашей команде Иван уже более 8 лет. Опытный инструктор на альпинистских программах. Проводил успешные траверсы массива Белухи (5А-5Б к. с.) для коммерческих групп альпинистов (не являющихся профессиональными спортсменами). Это уникальный опыт. Иван также руководит походами разной сложности: трекинги в Непале, Турции, Крыму и на Байкале, — сообщали в феврале этого года в группе «Extreme Time» в соцсети «ВКонтакте».
Со ссылкой на слова Ивана авторы поста рассказывают, что идеей альпинизма будущий гид начал увлекаться еще в школе. В юном возрасте Иван встретил альпиниста, который собирался на Белуху и сам начал мечтать туда сходить.
— Каждое лето мы с мамой ездили к моей бабушке в Омск, и в один из вечеров в поезде, на одной из станций, заходит в вагон мужик с огромным рюкзаком, с ледорубом и палками, замотанными скотчем, как сейчас помню. И сел он, на мое счастье, а может, и нет, через проход. Проговорили мы с ним часов до 3 ночи, я впервые в жизни увидел настоящего альпиниста, и своей любознательностью его, наверное, достал. Запомнил только его имя — Мурат, и что ехал он в какие-то казахские горы. Я ему, наверное, говорил, что хочу идти учиться на туризм, а он тогда сказал мне, что он бы не стал превращать хобби в работу, сейчас понимаю, о чем он говорил. Случайные встречи так или иначе подтолкнули юного романтика навстречу горам, альпинизму и настоящим приключениям, — цитируют Ивана в группе клуба.
По данным Следственного комитета Камчатского края, оба гида остаются в живых, но у одного из них перелом ноги. Связь с альпинистами спасатели поддерживают через второго гида, у которого есть спутниковый телефон. Имена в Следственном комитете не называют.
Клуб «Экстрим тайм» зарегистрирован на имя Андрея Степанова. На номера телефонов и на сообщения во «Вконтакте» мужчина не отвечает. В социальной сети он был последний раз 3 сентября в 11 вечера. Туристическая фирма с уставным капиталом в
«Все ребята очень надежные, сильные, ответственные»
В группе клуба «Extreme Time: путешествия, активные туры, походы» также есть отзывы про поход на Ключевскую Сопку. В 2019 году туристка Оксана поделилась впечатлениями от похода под руководством гида Андрея.
— Для нашей группы получилась именно попытка восхождения. Группа из 16 человек, гид Андрей и его помощник, Саша, он же Док (доктор). Все ребята очень надежные, сильные, ответственные и внимательные. После первого походного дня мужчины перераспределили общую еду между собой, забрав у меня один комплект. Я отставала, было очень тяжело. Поход оказался очень тяжелым для всех участников и экстремальным. Первый день солнце, потом 2 дня дождь, 3 дня нас засыпало снегом на перевале при штормовом ветре, опять 2 дня дождь. От дождя рюкзаки становились еще тяжелее. И желательно до похода акклиматизироваться на ближних высотах. Именно отсутствие этого фактора сыграло со мной злую шутку. Когда на третий, самый сложный день мой организм остановился в самый неподходящий момент, — поделилась Оксана.
Как рассказывает девушка, при нулевой видимости в пургу один из гидов «доталкивал» ее в домик на перевале. На саму Ключевую Сопку в 2019 году группа не зашла из-за погоды.
Самолет МЧС полетит утром 5 сентября
Спасатели пытались приземлиться на Ключевскую Сопку на высоте 3300 метров два раза. Оба раза оказались безуспешными. Об этом сообщили в издании ИА KamchatkaMedia со ссылкой на КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае». Из-за сильного штормового ветра спасателям не удается приземлиться на нужной высоте.
Как уточнили в издании, еще одна попытка с вертолетом Ми-8 МЧС России будет совершена утром 5 сентября. На борту вертолета будет находиться поисково-спасательный отряд ЦОД. Спасатели в зависимости от погодных условий будут приземляться на допустимую высоту, с которой спасатели начнут восхождение.
Также наземная группировка на технике высокой проходимости двигается на высоту 1200 метров. Там личный состав Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России собираются разбить базовый лагерь для оказания помощи спасателям и пострадавшим. В этой группе 24 человека.
Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Один из участников похода, возможно, был из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в издании «Фонтанка». В списке заявившихся на покорение вулкана, опубликованном в телеграм-каналах, есть мужчина с редкой фамилией. Именно так зовут 34-летнего врача, который в конце прошлой недели вылетел из Петербурга в Новосибирск, а оттуда — в Петропавловск-Камчатский. Билеты показывал в своих соцсетях, добавляя: «На Камчатку! Снова!»
Про все события, связанные с трагедией на Ключевской Сопке, вы можете проследить в нашем сюжете «Гибель альпинистов на Камчатке».