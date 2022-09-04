«Молимся, чтобы он вернулся живым»: новосибирского гида нет в списке альпинистов, погибших на Камчатке

Провел 13 походов на Сопку



Как рассказала НГС сестра Андрея Екатерина, сейчас за него переживает вся семья.



— Он человек очень хороший, отзывчивый и добрый. Раньше он работал машинистом на железной дороге. Потом он попробовал в горы и ему понравилось. Ушел с железной дороги и стал работать гидом. Сейчас мы все очень переживаем и молимся, чтобы он вернулся живым, — поделилась сестра Андрея.

Организацией похода для 10 человек и 2 гидов занимался новосибирский клуб «Экстрим Тайм», который работает с мая 2012 года. На их странице во «ВКонтакте» рассказывается про Андрея Мищенко.