Появились списки погибших альпинистов на вулкане в Камчатском крае
Поход организовывал новосибирский клуб «Экстрим тайм»
Имена предположительно погибших на вулкане Ключевская Сопка в Камчатском крае опубликовали в телеграм-канале «112». Корреспондент НГС позвонила в СК по Камчатскому краю, в МЧС по Камчатскому краю и в «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае», чтобы подтвердить эту информацию. Ни по какому номеру ответов не было.
Как сообщают в телеграм-канале, погибли шесть человек:
- Павел Селяничев;
- Максим Соловьев;
- Екатерина Косюк;
- Андрей Гутор;
- Евгений Сорокин;
- Александр Жиловачик.
Всего в группе 12 человек. Ранее стал известен список всей группы. Как выяснили журналисты НГС, среди входивших в группу оказался новосибирец Андрей Мищенко и житель Барнаула Иван Алабугин. Из каких регионов остальные туристы — неизвестно.
Напомним, что 3 сентября один из гидов вышел на связь со спасателями и сообщил, что на высоте 4200 метров несколько туристов сорвались вниз и погибли. Спустя пару часов телеграм-канал «112» опубликовал список туристов, которые заявились на покорение Ключевского вулкана. Поход организовывал новосибирский клуб «Экстрим тайм». Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).