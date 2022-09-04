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Появились списки погибших альпинистов на вулкане в Камчатском крае

Поход организовывал новосибирский клуб «Экстрим тайм»

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Трагедия случилась 3 сентября

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Имена предположительно погибших на вулкане Ключевская Сопка в Камчатском крае опубликовали в телеграм-канале «112». Корреспондент НГС позвонила в СК по Камчатскому краю, в МЧС по Камчатскому краю и в «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае», чтобы подтвердить эту информацию. Ни по какому номеру ответов не было.

Как сообщают в телеграм-канале, погибли шесть человек:

  • Павел Селяничев;
  • Максим Соловьев;
  • Екатерина Косюк;
  • Андрей Гутор;
  • Евгений Сорокин;
  • Александр Жиловачик.

Всего в группе 12 человек. Ранее стал известен список всей группы. Как выяснили журналисты НГС, среди входивших в группу оказался новосибирец Андрей Мищенко и житель Барнаула Иван Алабугин. Из каких регионов остальные туристы — неизвестно.

Напомним, что 3 сентября один из гидов вышел на связь со спасателями и сообщил, что на высоте 4200 метров несколько туристов сорвались вниз и погибли. Спустя пару часов телеграм-канал «112» опубликовал список туристов, которые заявились на покорение Ключевского вулкана. Поход организовывал новосибирский клуб «Экстрим тайм». Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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