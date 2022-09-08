«Погибли не из-за него — он просто не мог всех спасти»: что известно о гиде, умершем с 8 туристами на Камчатке
НГС поговорил с сестрой и знакомыми Андрея Мищенко, а также с адвокатом. Гиду вменяют два уголовных дела
Новосибирского гида, 41-летнего Андрея Мищенко, который погиб на Ключевской сопке, будут хоронить в его родном городе Барабинске. Об этом корреспонденту НГС сообщила двоюродная сестра Андрея Мищенко Екатерина. Сейчас семья погибшего выясняет, как доставить его тело в Новосибирскую область. Следователи тем временем начали экспертизу, чтобы выяснить причину смерти гида — одного из 9 погибших на Камчатке с 3 по 6 сентября. Чем запомнился Андрей своим друзьям и знакомым, кем он работал до того, как связал жизнь с горами, и к чему могут привести заведенные уголовные дела — в материале НГС.
«Смерть по неосторожности»
Андрею Мищенко вменяют две статьи из-за трагедии на вулкане: 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Судья 7 сентября в Кировском районном суде зачитала показания водителя автобуса, который подвозил туристов и гида. По его словам, группа была хорошо подготовлена в плане экипировки. Все были в нормальном состоянии и хорошем настроении. Тур на вулкан стоил
По версии следствия, Андрей Мищенко принял решение продолжать восхождение, несмотря на ухудшение погодных условий.
— Я думаю: как можно судить человека, которого уже нет? Я на 100% уверена, что Андрей никогда бы не продолжил путь в плохую погоду. Он был ответственным. Поверить не можем, что именно наш Андрюша погиб, — говорит двоюродная сестра погибшего Екатерина.
Константин Черкасов, новосибирский адвокат, пояснил, что смерть подозреваемого является причиной для прекращения уголовного дела.
— Согласно ст. 24 УПК, основаниями для отказа в возбуждении уголовного дела, а также прекращения уголовного дела, которое было возбуждено ранее, является смерть подозреваемого / обвиняемого. Однако уголовные дела возбуждаются не только в отношении конкретного лица, но также по факту совершения преступления. Исходя из этого, уголовное дело может быть возбуждено, но не прекращено в том случае, если родственники потерпевшего против его прекращения, — объяснил Константин Черкасов.
Родственники могут быть против прекращения дела, если они будут настаивать на невиновности гида. Тогда дело будут расследовать, а потом передадут в суд, который может вынести в том числе и оправдательный приговор.
«Он был молодой, но влюбленный в горы инструктор»
НГС связался со знакомыми Андрея Мищенко — для кого-то он был однокурсником, для кого-то — инструктором или гидом в походе.
— Именно он не дал мне остаться на перевале Богдановича (Казахстан. — Прим. ред.), когда меня «отключила горняжка» (горная болезнь. — Прим. ред). Я села на перевале и сказала, что дальше не пойду, тем самым я поставила под угрозу всю группу. И ребята последние 100 метров буквально несли меня на руках. И в этом никто не виноват, так сработал только мой организм, хотя я была физически подготовлена к походу, — вспоминает одна из туристок Оксана.
Олег Молчан рассказал, что был в туре с Андреем на Ключевскую сопку в 2017 году.
— Турфирма хорошая. Инструктор — профессионал. Маршрут, страховка, заброска, средства связи — всё было достойно. Всё было на уровне. Маршрут сам по себе непростой. Погодные условия сложные и нестабильные. Это правда. Он был молодой, но влюбленный в горы инструктор. Хороший инструктор. И погибли не из-за него, просто он не смог их спасти. В такие походы люди идут сами, им это необходимо. А в самостоятельных походах случаются аварии, люди иногда погибают. Вы подумайте, несколько погибло, а скольких он спас за 13 походов, — рассказывает Олег Молчан.
Сибирячка Лилия вспоминает, что Андрей однажды был одним из ее инструкторов.
— Андрей запомнился мне как добрый, отзывчивый, внимательный человек с добрыми глазами… В 2018 году он был одним из моих инструкторов на альпинистских сборах в ущелье Актру (на Алтае. — Прим. ред.). На третий день сборов, во время восхождения на вершину Купол, испортилась погода, тогда Андрей вместе со вторым инструктором приняли решение возвращаться в лагерь. Помню, как вечерами беседовали про путешествия, горы… и Андрей с невероятным блеском в глазах рассказывал про Камчатку. Чувствовалось, человек влюблен в те края. После сборов мы виделись, к сожалению, всего пару раз, но в ленте соцсетей он всегда мелькал то на велосипеде, то на скалодроме, то на «Гонке героев» и, конечно же, в горах — на Камчатке, Алтае. Очень активный, спортивный, с такими же добрыми глазами… Мы до последнего надеялись на чудо… От всей души соболезнуем маме, родным и друзьям Андрея, — написала Лилия.
Андрей Мищенко получил образование в Омском университете путей сообщения, рассказал его однокурсник Роман.
— Андрей Мищенко был очень хорошим человеком. Я называл его «человек мира». Был этим летом в Новосибирске и заезжал в гости к нему. Попили чай, повспоминали студенческие годы. Мы вместе снимали квартиру во время сессий. Вместе занимались спортом. Помню, он учил меня готовить некоторые блюда, рассказывал о вреде и пользе разных продуктов. Был очень развитым физически. Много путешествовал. Несколько последних лет подряд в сентябре ездил на Камчатку работать гидом. Летом в Горном Алтае водил туристов на Белуху, — вспоминает Роман.
Раньше был машинистом
Как рассказала двоюродная сестра Андрея, раньше он работал машинистом на железной дороге, но однажды сходил в горы и ему понравилось. Как добавил Роман, его однокурснику не нравилась работа на железной дороге, и он часто об этом говорил, он старался куда-нибудь поехать, его тянуло к путешествиям и походам. В результате Мищенко ушел с должности машиниста и стал гидом.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Мищенко выкладывал кадры из своих путешествий: Грузия, Эльбрус, Горный Алтай. Вот, например, одно видео из его походов:
С мая 2012 года Андрей Мищенко работал в турфирме «Экстрим Тайм», которая и организовала тур, обернувшийся трагедией. На странице компании в соцсети «ВКонтакте» был опубликован рассказ про гида.
— Нашу команду гидов мы по крупицам собираем со всей России. И сегодня представим Андрея Мищенко, нашего горного гида, матёрого сибиряка, для которого Камчатка стала вторым домом. Факт: когда Андрей начинает говорить — слушают все. Его рассказы влюбляют в горы, а иногда заставляют задуматься. Андрей попал в горы в 2001 году, когда служил на Кавказе, и затем вплотную связал с ними свою жизнь. В нашей команде уже более 5 лет работает гидом и инструктором по альпинизму на алтайском направлении: восхождение на Белуху, Школа альпинизма в ущелье Актру, а также на Камчатке: восхождение на Ключевскую сопку, походы вокруг вулканов Толбачик и Бакенинг, — написали в декабре 2021 года в группе «Extreme Time: путешествия, активные туры, походы».
Отдельно авторы поста отмечают, что Андрей за пять лет провел тринадцать походов по Ключевской сопке.
На Камчатке 3 сентября Андрей Мищенко вместе со вторым гидом, барнаульцем Иваном Алабугиным, должен были провести 10 туристов на вершину Ключевского вулкана. Как сообщает телеграм-канал Baza, во время восхождения двум туристам стало плохо, и Иван повел их в домик вулканолога, расположенный на высоте 3300 метров. В это время в группе, которая пошла наверх, четверо человек сорвались. Андрей Мищенко сообщил об инциденте по рации Ивану Алабугину. Тот передал сообщение в МЧС и сам отправился на помощь группе, которая была на отметке в 4158 метров. По информации МЧС, у пострадавшего гида была сломана нога.
С 3 по 6 сентября альпинисты дожидались спасателей, которые не могли добраться из-за плохой погоды. «КП-Новосибирск» со ссылкой на собственные источники сообщала, что у Мищенко также был перелом ребер и травма шеи. Также в «КП-Новосибирск» сообщили, что гид обездвижен из-за перелома позвоночника. В итоге Мищенко, по данным Baza, погиб последним из 9 человек.
Причины смерти Мищенко официально еще не установлены, для прояснения ситуации назначена экспертиза.
После смерти Андрея в горах Иван Алабугин в ожидании спасателей спустился в домик вулканолога. Выживших эвакуировали 6 сентября, Алабугин был госпитализирован. 7 сентября тела погибших доставили в близлежащий поселок, а позже в Петропавловск-Камчатский.
Вчера, 8 сентября, по уголовному делу из-за гибели людей на вулкане арестовали на два месяца директора турфирмы «Экстрим тайм» Андрея Степанова. Его конвоируют на Камчатку для дальнейшего разбирательства. Прочитать все материалы о трагедии можно в нашем сюжете «Гибель альпинистов на Камчатке».