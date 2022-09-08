«Погибли не из-за него — он просто не мог всех спасти»: что известно о гиде, умершем с 8 туристами на Камчатке

«Он был молодой, но влюбленный в горы инструктор»

НГС связался со знакомыми Андрея Мищенко — для кого-то он был однокурсником, для кого-то — инструктором или гидом в походе.

— Именно он не дал мне остаться на перевале Богдановича (Казахстан. — Прим. ред.), когда меня «отключила горняжка» (горная болезнь. — Прим. ред). Я села на перевале и сказала, что дальше не пойду, тем самым я поставила под угрозу всю группу. И ребята последние 100 метров буквально несли меня на руках. И в этом никто не виноват, так сработал только мой организм, хотя я была физически подготовлена к походу, — вспоминает одна из туристок Оксана.

