СЕЙЧАС +15°С
Пробки 3/10
usd 61.18
eur 60.55
Тема дняГде вечером не дождаться транспорта
Все новости
Все новости
Гибель альпинистов на Камчатке

«Погибли не из-за него — он просто не мог всех спасти»: что известно о гиде, умершем с 8 туристами на Камчатке

НГС поговорил с сестрой и знакомыми Андрея Мищенко, а также с адвокатом. Гиду вменяют два уголовных дела

246

Андрею Мищенко был 41 год

Поделиться

Новосибирского гида, 41-летнего Андрея Мищенко, который погиб на Ключевской сопке, будут хоронить в его родном городе Барабинске. Об этом корреспонденту НГС сообщила двоюродная сестра Андрея Мищенко Екатерина. Сейчас семья погибшего выясняет, как доставить его тело в Новосибирскую область. Следователи тем временем начали экспертизу, чтобы выяснить причину смерти гида — одного из 9 погибших на Камчатке с 3 по 6 сентября. Чем запомнился Андрей своим друзьям и знакомым, кем он работал до того, как связал жизнь с горами, и к чему могут привести заведенные уголовные дела — в материале НГС.

«Смерть по неосторожности»

Андрею Мищенко вменяют две статьи из-за трагедии на вулкане: 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Судья 7 сентября в Кировском районном суде зачитала показания водителя автобуса, который подвозил туристов и гида. По его словам, группа была хорошо подготовлена в плане экипировки. Все были в нормальном состоянии и хорошем настроении. Тур на вулкан стоил 108 500 рублей. Количество инструкторов, по данным следователей, не соответствовало количеству туристов.

По версии следствия, Андрей Мищенко принял решение продолжать восхождение, несмотря на ухудшение погодных условий.

— Я думаю: как можно судить человека, которого уже нет? Я на 100% уверена, что Андрей никогда бы не продолжил путь в плохую погоду. Он был ответственным. Поверить не можем, что именно наш Андрюша погиб, — говорит двоюродная сестра погибшего Екатерина.

Константин Черкасов, новосибирский адвокат, пояснил, что смерть подозреваемого является причиной для прекращения уголовного дела.

— Согласно ст. 24 УПК, основаниями для отказа в возбуждении уголовного дела, а также прекращения уголовного дела, которое было возбуждено ранее, является смерть подозреваемого / обвиняемого. Однако уголовные дела возбуждаются не только в отношении конкретного лица, но также по факту совершения преступления. Исходя из этого, уголовное дело может быть возбуждено, но не прекращено в том случае, если родственники потерпевшего против его прекращения, — объяснил Константин Черкасов.

Родственники могут быть против прекращения дела, если они будут настаивать на невиновности гида. Тогда дело будут расследовать, а потом передадут в суд, который может вынести в том числе и оправдательный приговор.

«Он был молодой, но влюбленный в горы инструктор»

НГС связался со знакомыми Андрея Мищенко — для кого-то он был однокурсником, для кого-то — инструктором или гидом в походе.

— Именно он не дал мне остаться на перевале Богдановича (Казахстан. — Прим. ред.), когда меня «отключила горняжка» (горная болезнь. — Прим. ред). Я села на перевале и сказала, что дальше не пойду, тем самым я поставила под угрозу всю группу. И ребята последние 100 метров буквально несли меня на руках. И в этом никто не виноват, так сработал только мой организм, хотя я была физически подготовлена к походу, — вспоминает одна из туристок Оксана.

Олег Молчан рассказал, что был в туре с Андреем на Ключевскую сопку в 2017 году.

— Турфирма хорошая. Инструктор — профессионал. Маршрут, страховка, заброска, средства связи — всё было достойно. Всё было на уровне. Маршрут сам по себе непростой. Погодные условия сложные и нестабильные. Это правда. Он был молодой, но влюбленный в горы инструктор. Хороший инструктор. И погибли не из-за него, просто он не смог их спасти. В такие походы люди идут сами, им это необходимо. А в самостоятельных походах случаются аварии, люди иногда погибают. Вы подумайте, несколько погибло, а скольких он спас за 13 походов, — рассказывает Олег Молчан.

Сибирячка Лилия вспоминает, что Андрей однажды был одним из ее инструкторов.

— Андрей запомнился мне как добрый, отзывчивый, внимательный человек с добрыми глазами… В 2018 году он был одним из моих инструкторов на альпинистских сборах в ущелье Актру (на Алтае. — Прим. ред.). На третий день сборов, во время восхождения на вершину Купол, испортилась погода, тогда Андрей вместе со вторым инструктором приняли решение возвращаться в лагерь. Помню, как вечерами беседовали про путешествия, горы… и Андрей с невероятным блеском в глазах рассказывал про Камчатку. Чувствовалось, человек влюблен в те края. После сборов мы виделись, к сожалению, всего пару раз, но в ленте соцсетей он всегда мелькал то на велосипеде, то на скалодроме, то на «Гонке героев» и, конечно же, в горах — на Камчатке, Алтае. Очень активный, спортивный, с такими же добрыми глазами… Мы до последнего надеялись на чудо… От всей души соболезнуем маме, родным и друзьям Андрея, — написала Лилия.

Андрей Мищенко был разносторонне развитым человеком

Андрей Мищенко был разносторонне развитым человеком

Поделиться

Андрей Мищенко получил образование в Омском университете путей сообщения, рассказал его однокурсник Роман.

— Андрей Мищенко был очень хорошим человеком. Я называл его «человек мира». Был этим летом в Новосибирске и заезжал в гости к нему. Попили чай, повспоминали студенческие годы. Мы вместе снимали квартиру во время сессий. Вместе занимались спортом. Помню, он учил меня готовить некоторые блюда, рассказывал о вреде и пользе разных продуктов. Был очень развитым физически. Много путешествовал. Несколько последних лет подряд в сентябре ездил на Камчатку работать гидом. Летом в Горном Алтае водил туристов на Белуху, — вспоминает Роман.

Раньше был машинистом


Как рассказала двоюродная сестра Андрея, раньше он работал машинистом на железной дороге, но однажды сходил в горы и ему понравилось. Как добавил Роман, его однокурснику не нравилась работа на железной дороге, и он часто об этом говорил, он старался куда-нибудь поехать, его тянуло к путешествиям и походам. В результате Мищенко ушел с должности машиниста и стал гидом.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Мищенко выкладывал кадры из своих путешествий: Грузия, Эльбрус, Горный Алтай. Вот, например, одно видео из его походов:

С мая 2012 года Андрей Мищенко работал в турфирме «Экстрим Тайм», которая и организовала тур, обернувшийся трагедией. На странице компании в соцсети «ВКонтакте» был опубликован рассказ про гида.

— Нашу команду гидов мы по крупицам собираем со всей России. И сегодня представим Андрея Мищенко, нашего горного гида, матёрого сибиряка, для которого Камчатка стала вторым домом. Факт: когда Андрей начинает говорить — слушают все. Его рассказы влюбляют в горы, а иногда заставляют задуматься. Андрей попал в горы в 2001 году, когда служил на Кавказе, и затем вплотную связал с ними свою жизнь. В нашей команде уже более 5 лет работает гидом и инструктором по альпинизму на алтайском направлении: восхождение на Белуху, Школа альпинизма в ущелье Актру, а также на Камчатке: восхождение на Ключевскую сопку, походы вокруг вулканов Толбачик и Бакенинг, — написали в декабре 2021 года в группе «Extreme Time: путешествия, активные туры, походы».

Отдельно авторы поста отмечают, что Андрей за пять лет провел тринадцать походов по Ключевской сопке.

На Камчатке 3 сентября Андрей Мищенко вместе со вторым гидом, барнаульцем Иваном Алабугиным, должен были провести 10 туристов на вершину Ключевского вулкана. Как сообщает телеграм-канал Baza, во время восхождения двум туристам стало плохо, и Иван повел их в домик вулканолога, расположенный на высоте 3300 метров. В это время в группе, которая пошла наверх, четверо человек сорвались. Андрей Мищенко сообщил об инциденте по рации Ивану Алабугину. Тот передал сообщение в МЧС и сам отправился на помощь группе, которая была на отметке в 4158 метров. По информации МЧС, у пострадавшего гида была сломана нога.

С 3 по 6 сентября альпинисты дожидались спасателей, которые не могли добраться из-за плохой погоды. «КП-Новосибирск» со ссылкой на собственные источники сообщала, что у Мищенко также был перелом ребер и травма шеи. Также в «КП-Новосибирск» сообщили, что гид обездвижен из-за перелома позвоночника. В итоге Мищенко, по данным Baza, погиб последним из 9 человек.

Причины смерти Мищенко официально еще не установлены, для прояснения ситуации назначена экспертиза.

После смерти Андрея в горах Иван Алабугин в ожидании спасателей спустился в домик вулканолога. Выживших эвакуировали 6 сентября, Алабугин был госпитализирован. 7 сентября тела погибших доставили в близлежащий поселок, а позже в Петропавловск-Камчатский.

Вчера, 8 сентября, по уголовному делу из-за гибели людей на вулкане арестовали на два месяца директора турфирмы «Экстрим тайм» Андрея Степанова. Его конвоируют на Камчатку для дальнейшего разбирательства. Прочитать все материалы о трагедии можно в нашем сюжете «Гибель альпинистов на Камчатке».

По теме

ГорыТуристыТрагедия на Ключевской сопке
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2