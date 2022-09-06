Троих выживших в трагедии на Камчатке эвакуировали — их доставят в больницу
Сейчас решается вопрос по эвакуации тел погибших
Троих выживших на Ключевской сопке эвакуировали с вулкана бортом МЧС России. Спасатели, добравшиеся до отметки 3300 метров, осмотрели пострадавших. Планируется, что пострадавших доставят сначала в поселок Ключи, а потом в территориальный центр медицины катастроф в Петропавловске.
— В домике вулканологов сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» осмотрели троих пострадавших. По предварительной информации, у гида, который спустился с 4158 метров, обморожение ног и рук, остальные люди в относительном порядке. Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района, — сообщили в пресс-службе КГКУ «ЦОД».
Спасатели остаются на месте трагедии для принятия решения об эвакуации тел девяти погибших туристов, которые находятся на высоте 4158 метров.
— Способ их транспортировки в населенный пункт будет понятен после уточнения прогноза погоды. В Главном управления МЧС России по Камчатскому краю продолжает работать горячая линия. По телефону
Как сообщает телеграм-канал Baza, выжил один из двух гидов — Иван Алабугин из Барнаула. Второй инструктор, новосибирец Андрей Мищенко, погиб.
Напомним, что трагедия на Ключевской сопке в Камчатке произошла
Все события, связанные с трагедией на Ключевской сопке, вы можете проследить в нашем сюжете «Гибель альпинистов на Камчатке».