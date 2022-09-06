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Гибель альпинистов на Камчатке

Троих выживших в трагедии на Камчатке эвакуировали — их доставят в больницу

Сейчас решается вопрос по эвакуации тел погибших

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Туристы и гид в вертолете сразу после спасания

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Троих выживших на Ключевской сопке эвакуировали с вулкана бортом МЧС России. Спасатели, добравшиеся до отметки 3300 метров, осмотрели пострадавших. Планируется, что пострадавших доставят сначала в поселок Ключи, а потом в территориальный центр медицины катастроф в Петропавловске.

— В домике вулканологов сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» осмотрели троих пострадавших. По предварительной информации, у гида, который спустился с 4158 метров, обморожение ног и рук, остальные люди в относительном порядке. Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района, — сообщили в пресс-службе КГКУ «ЦОД».

Спасатели остаются на месте трагедии для принятия решения об эвакуации тел девяти погибших туристов, которые находятся на высоте 4158 метров.

— Способ их транспортировки в населенный пункт будет понятен после уточнения прогноза погоды. В Главном управления МЧС России по Камчатскому краю продолжает работать горячая линия. По телефону (4152) 30-10-99 родственники могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь. Телефон горячей линии работает круглосуточно, — напомнили в пресс-службе КГКУ «ЦОД».

Как сообщает телеграм-канал Baza, выжил один из двух гидов — Иван Алабугин из Барнаула. Второй инструктор, новосибирец Андрей Мищенко, погиб.

Напомним, что трагедия на Ключевской сопке в Камчатке произошла 3 сентября. За двое суток на вулкане, по информации МЧС, погибло девять человек. Спасение туристов усложнялось непогодой: на Ключевской сопке ветер 15–20 м/с, холод и возможен снег. В это время в Новосибирске задержали директора турфирмы, которая организовала поход, а в офисе компании проводят обыски. НГС собрал известную информацию о происшествии.

Все события, связанные с трагедией на Ключевской сопке, вы можете проследить в нашем сюжете «Гибель альпинистов на Камчатке».

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