Троих выживших в трагедии на Камчатке эвакуировали — их доставят в больницу

— В домике вулканологов сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» осмотрели троих пострадавших. По предварительной информации, у гида, который спустился с 4158 метров, обморожение ног и рук, остальные люди в относительном порядке. Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района, — сообщили в пресс-службе КГКУ «ЦОД».