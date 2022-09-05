Два уголовных дела, обыски в турфирме, задержание директора: к чему привела смертельная трагедия на Камчатке

Пять туристов упали с высоты

В субботу, 3 сентября, на связь со спасателями Камчатского края вышел один из гидов туристической группы, которая поднималась на Ключевскую Сопку. Инструктор рассказал, что на высоте почти 4200 метров погибло пять туристов, а второй гид сломал ногу. Один человек в этот момент находился без сознания — информацию об этом сообщило правительство Камчатского края.

Как стало известно позже, группа туристов из 12 человек выдвинулись на Ключевскую Сопку 30 августа. Их поход организовывал новосибирский клуб «Экстрим тайм». В правительстве уточнили, что группа была зарегистрирована по всем требованиям МЧС.