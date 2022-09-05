Два уголовных дела, обыски в турфирме, задержание директора: к чему привела смертельная трагедия на Камчатке
Спасатели еще на пути к застрявшем на сопке альпинистам
В домике вулканологов на Ключевской Сопке на высоте 3300 метров находятся трое выживших из туристической группы в 12 человек в трагедии на Камчатке. За двое суток на вулкане, по информации МЧС, погибли 8 человек, судьба одного всё еще неизвестна. К выжившим идут сразу две группы спасателей: одна с подножья горы, другую спустили на вертолете. Спасение туристов усложняется непогодой: на Ключевской Сопке ветер 15–20 м/с, холод и возможен снег. Одна из групп, по плану, должна оказаться в домике с выжившими, известно, что в помещении есть газ и вода. В это время в Новосибирске задержали директора турфирмы, которая организовала поход, а в офисе компании проводят обыски. НГС собрал информацию о происшествии, которая сейчас известна.
Пять туристов упали с высоты
В субботу, 3 сентября, на связь со спасателями Камчатского края вышел один из гидов туристической группы, которая поднималась на Ключевскую Сопку. Инструктор рассказал, что на высоте почти 4200 метров погибло пять туристов, а второй гид сломал ногу. Один человек в этот момент находился без сознания — информацию об этом сообщило правительство Камчатского края.
Как стало известно позже, группа туристов из 12 человек выдвинулись на Ключевскую Сопку 30 августа. Их поход организовывал новосибирский клуб «Экстрим тайм». В правительстве уточнили, что группа была зарегистрирована по всем требованиям МЧС.
Как сообщают спасатели Камчатского края, Ключевская Сопка — один из самых опасных маршрутов, а вулкан один из самых коварных в Камчатке. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. На вулкане регулярно происходят извержения, а дополнительные риски несет большой перепад высоты. То есть старт начинается на высоте около 800 метров, а достигнуть вершины нужно на высоте 4850 метров, поэтому туристам необходимо несколько раз проходить акклиматизацию.
В тот же день телеграм-канал «112» опубликовал список туристов, которые были в группе на покорение Ключевского вулкана.
- Алабугин Иван, 1992.
- Мищенко Андрей, 1981.
- Семеничев Павел, 1984.
- Соловьев Максим, 1988.
- Киприянов Андрей, 1996.
- Аверин Роман, 1979.
- Косюк Екатерина, 1994.
- Гутор Андрей, 1987.
- Жиловачик Александр, 1991.
- Сорокин Евгений, 1984.
- Усачева Анастасия, 1987.
- Михайловский Игорь, 1976.
До сих пор имена членов группы официально не подтверждаются. МЧС России по Камчатскому краю запустили горячую линию. По телефону
Сейчас известно, что в списке, в частности, указаны два гида из «Экстрим тайма»: новосибирец Андрей Мищенко и барнаулец Иван Алабугин.
4 сентября Следственный комитет по Камчатскому краю сообщил об уголовном деле по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Тем же утром появилась информация уже о шести погибших туристах. Скончался человек, который ранее находился без сознания. В телеграм-канале BAZA опубликовали список имен умерших:
- Селяничев Павел, 38 лет (Москва)
Соловьев Максим, 34 года (Гусь-Хрустальный)
Гутор Андрей, 34 года (Москва)
Жиловачик Александр, 31 год (Камень-на-Оби)
Новосибирского гида в списке не оказалось. В ночь с 4 на 5 сентября, по сообщению ТАСС, погибли еще два человека — сейчас погибшими по официальным данным считаются 8 человек.
— Количество [погибших] увеличилось до восьми. Люди были промокшими, мы уже советовали гидам снять одежду с ранее погибших, но, к сожалению, люди не пережили ночь, — цитирует ТАСС Правительство Камчатского края.
Спасательная операция
Из-за непогоды появились сложности со спасательной операцией. Первые три попытки приземлить вертолет 3 сентября оказались безуспешными. Поэтому 4 сентября 24 человека из личного состава Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России отправились на высоту 1400 метров пешком, чтобы разбить там лагерь. Этот лагерь должен помочь спасателям и пострадавшим, если вертолет по какой-либо причине не сможет забрать их.
В понедельник, 5 сентября, эта группа спасателей начала подниматься вверх. Их цель — высота в 3300 метров — там расположен домик вулканолога (сейчас там располагаются трое спасенных). Путь спасателей до домика займет около двух дней в непогоду. На горе бушует ветер 15–20 м/с.
Также сегодня при четвертой попытке смог приземлиться вертолет Ми-8 со второй поисково-спасательной группой. Спасателей высадили на отметке 1663 метра. Выше подобраться не получилось из-за ветра и пепла. Вторая группа тоже начала свой путь к отметке 3300 метров. К 16:30 по камчатскому времени группа достигли 2000 метров. По плану, к полуночи спасательная группа должна дойти до домика вулканологов. Остальные решения будут приниматься на месте и по обстоятельствам.
— Между тем в настоящее время поисково-спасательную операцию осложняют несколько факторов: погодные условия (сила ветра на высотах достигает 15 метров в секунду, кроме того, в ближайшие несколько часов по прогнозу ожидаются осадки в виде снега), пепловые облака на склонах, камнепады, а также наличие на пути ледовых полей, передвигаться по которым возможно только в «кошках» и используя ледорубы, — доложили о ситуации в КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае».
Ситуация может резко ухудшиться в любой момент. По прогнозам Камчатгидрометеоцентра, 6 сентября к берегам полуострова со стороны Охотского моря подойдет циклон. Атмосферный вихрь будет оказывать влияние на несколько районов, в том числе и на Усть-Камчатский (куда территориально входит Ключевской вулкан). Синоптики прогнозируют дождь, на высотах мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.
К вечеру 5 сентября спасатели смогли рассказать о судьбе трех туристов, которые находятся в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Один из двух альпинистов, находившихся до этого на высоте 4158 метров, спустился в домик. Про четвертого человека точной информации не было. Он по-прежнему находится на высоте 4158 метров без доступа к связи.
Опытные гиды из Новосибирска и Барнаула
Житель Новосибирска и гид группы Андрей Мищенко остается на вулкане Ключевская Сопка Камчатского края. Мужчины нет в списке погибших, опубликованных в интернете 4 сентября. Про его состояние есть разная информация. Телеграм-канал Baza пишет, что у Андрея Мищенко сломана нога. В телеграм-канале «112» пишут, что один из гидов погиб, но не уточняют имя погибшего. «КП-Новосибирск» с ссылкой на собственные источники сообщает, что гид из Новосибирска в тяжелом состоянии и у него перелом ребер и травма шеи. Также в «КП-Новосибирск» сообщили, что гид обездвижен из-за перелома позвоночника. Спасатели эту информацию не подтверждают. В КГКУ «ЦОД» сообщили, что связь с выжившими плохая и о смерти одного человека на вершине в 4158 метров не сообщали. Когда спасатели доберутся до места трагедии станет известна полная и точная информация, сообщили в КГКУ «ЦОД».
Накануне НГС поговорил с двоюродной сестрой Андрея Екатериной, которая рассказала, что за инструктора переживает вся семья.
— Он человек очень хороший, отзывчивый и добрый. Раньше он работал машинистом на железной дороге. Потом он попробовал в горы и ему понравилось. Ушел с железной дороги и стал работать гидом. Сейчас мы все очень переживаем и молимся, чтобы он вернулся живым, — поделилась сестра Андрея.
На страничке новосибирского клуба «Экстрим тайм», который занимался организацией похода, есть информация про Андрея Мищенко.
— Факт: когда Андрей начинает говорить — слушают все. Его рассказы влюбляют в горы, а иногда заставляют задуматься. Андрей попал в горы в 2001 году, когда служил на Кавказе и затем вплотную связал с ними свою жизнь. В нашей команде уже более 5 лет работает гидом и инструктором по альпинизму на алтайском направлении, — написали в декабре 2021 года в группе «Extreme Time: путешествия, активные туры, походы».
Отдельно авторы поста отмечают, что Андрей за пять лет провел тринадцать походов по Ключевской Сопке.
Второй гид, который сейчас находится на Ключевской Сопке в составе группы, — Иван Алабугин. Как сообщила редакции знакомая Ивана — парень родом из Барнаула.
— В нашей команде Иван уже более 8 лет. Опытный инструктор на альпинистских программах. Проводил успешные траверсы массива Белухи для коммерческих групп альпинистов. Это уникальный опыт. Иван также руководит походами разной сложности: трекинги в Непале, Турции, Крыму и на Байкале, — сообщали в феврале этого года в группе «Extreme Time» в соцсети «ВКонтакте».
Со ссылкой на слова Ивана авторы поста рассказывают, что идеей альпинизма будущий гид начал увлекаться еще в школе. В юном возрасте Иван встретил альпиниста, который собирался на Белуху, и сам начал мечтать туда сходить.
«Все ребята очень надежные, сильные, ответственные»
Ранее РИА.Новости сообщили, что альпинисты поднимались в сцепке. Мы поговорили с экспертом Марией Ранневой, руководителей турклуба «Простор», чтобы узнать, как работает сцепка.
— В группе туристов есть руководитель и есть участники, подготовка которых должна соответствовать сложности маршрута. По решению руководителя выбирается самый технически подготовленный участник для прохождения препятствия. Он идет первым и готовит веревочные перила для остальных. Веревка крепится на ледовом склоне с помощью ледового бура (металлическая трубка с резьбой и крепежом для веревки). На веревке может находиться только один участник, для остальных делаются накопительные станции (еще два бура, связанные петлей), — рассказала Мария Раннева.
Как пояснила спортсменка, первый участник идет по ходу движения, прокручивает себе промежуточные буры и простегивает веревку, которой его страхуют. Веревка выполняет роль перил.
— Здесь существует опасность срыва (должны промежуточные буры удержать), но по трое человек в сцепке даже безопаснее обычно, — поделилась Мария Раннева.
Задержание гендиректора турфирмы
Поход организовывал новосибирский туристический клуб «Экстрим тайм». Как написано в группе клуба «ВКонтакте»: «Это сообщество людей, неравнодушных к горам и ощущению свободы вдали от цивилизации». Все три дня никто из представителей клуба не отвечает на звонки корреспондентов НГС. В группе «ВКонтакте» под постом начали писать комментарии с обвинениями в сторону организаторов клуба (скриншоты есть в распоряжении редакции), но на следующий день комментарии удалили. На сайте компании исчезла информация о походе на Ключевскую Сопку.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Экстрим тайм» зарегистрировано в Новосибирске в 2012 году. Фирма принадлежит Андрею Степанову. Днем 5 сентября Прокуратура Новосибирской области объявила о проверке турфирмы ООО «Экстрим тайм» из-за гибели альпинистов на Камчатке.
Ближе к вечеру стало известно, что задержан директора турфирмы Андрей Степанов — об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники. Сегодня в офисе клуба проходили обыски. На месте работал фотокорреспондент НГС. По его информации, чтобы помешать съемке с улицы, правоохранители изнутри закрыли стеклянные двери спальным мешком. В 16:15 минут в офис компании завели понятых.
Затем на сайте Следственного комитета России было заявлено о втором уголовном деле, в этот раз в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим тайм». Им вменяют часть 3 статья 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц).
— В рамках расследования уголовного дела организована следственная группа из числа следователей по особо важным делам, следователей-криминалистов следственного управления, а также следователя-криминалиста Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. В настоящее время по поручению следователя коллегами из следственного управления по Новосибирской области проводится комплекс следственных действий: обыск, изъятие документации в туристическом агентстве ООО «Экстрим тайм», — сообщили в пресс-службе СК России.
По числу погибших следователи сообщают следующее: по предварительной информации, 3 сентября 2022 года не менее 5 альпинистов погибли. В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти еще 4 человек.
Чем следователи занимаются на Камчатке
Следователи уже осмотрели место, с которого началось восхождение, изъяли необходимые вещи и предметы.
— Следователями СКР проведена большая работа по установлению и допросу в качестве свидетелей лиц, причастных к доставке альпинистов как на территорию Камчатского края, так и к подножию вулкана. Следственным управлением ведется тщательное изучение и установление всех обстоятельств случившегося, подробности происшествия и причины гибели туристов выясняются, — сообщили в пресс-службе СК России.
Помимо этого следователи допрашивают людей, которые доставляли альпинистов на территорию Камчатского края и к подножию вулкана.
— Установлены полные анкетные данные туристов, по мере возможности опрашиваются их родственники. В указанных целях направлены поручения в следственные управления субъектов Российской Федерации по месту их проживания. А также поручения в органы уголовного розыска Камчатского края с целью установления их размещения на территории Камчатского края. Осматриваются электронные носители информации, — описали в пресс-службе СК.
По данным издания «Новости Горного Алтая», в сентябре 2020 года Extreme time оштрафовали за то, что вопреки протестам пограничников, группа туристов под руководством гида из турагентства поднялась на вершину Белуха Восточная, нарушив государственную границу с Казахстаном.
В апреле 2022 года Погрануправление ФСБ вынесло в адрес турагентства представление «об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации». По данным ГУ МЧС России по республике Алтай, при продаже тура сотрудники турагентства не предупреждали покупателей о том, что часть маршрута при восхождении пройдет по территории Казахстана и людей могут привлечь к ответственности.
Все события, связанные с трагедией на Ключевской Сопке, вы можете проследить в нашем сюжете «Гибель альпинистов на Камчатке».