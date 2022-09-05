Трое выживших на Ключевской сопке находятся в домике вулканологов — судьба четвертого неизвестна

Стала известна судьба троих туристов, застрявших на Ключевском вулкане на высоте 3300 метров. Как сообщили спасатели КГКУ «ЦОД», один из двух человек, кто находился на высоте 4158 метров, спустился в домик, который находится на высоте 3300 метров. Именно туда сейчас добираются спасатели. Один из выживших всё еще находится на высоте 4158 метров, и связи с ним нет. 8 человек уже считаются погибшими.