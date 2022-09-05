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Тема дняТрое выживших на Камчатке спустились в домик
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Гибель альпинистов на Камчатке

Трое выживших на Ключевской сопке находятся в домике вулканологов — судьба четвертого неизвестна

На данный момент погибшими считаются 8 человек

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Трое туристов сейчас находятся на высоте 3300 метров

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Стала известна судьба троих туристов, застрявших на Ключевском вулкане на высоте 3300 метров. Как сообщили спасатели КГКУ «ЦОД», один из двух человек, кто находился на высоте 4158 метров, спустился в домик, который находится на высоте 3300 метров. Именно туда сейчас добираются спасатели. Один из выживших всё еще находится на высоте 4158 метров, и связи с ним нет. 8 человек уже считаются погибшими.

— Туристы вышли на связь к родственникам и сообщили, что живы и здоровы. Тем временем к ним с высоты 4158 смог спуститься еще один человек. Все трое ожидают спасателей в домике вулканологов, где имеется в наличии как продовольствие, так и газ, — сообщили в пресс-службе КГКУ «ЦОД».

Как уточнили спасатели, спутник на высоте, где находится четвертый пострадавший, не ловит. Одна из групп спасателей, которую доставил вертолет Ми-8, планирует добраться до 3300 метров к полуночи по камчатскому времени. Второй, наземной группе, в составе которой девять спасателей МЧС России, на это потребуется чуть больше времени — не менее двух суток, так как они стартовали с подножия вулкана.

3 сентября один из гидов вышел на связь со спасателями и сообщил, что на высоте 4200 метров несколько туристов сорвались вниз и погибли. Спустя пару часов телеграм-канал «112» опубликовал список туристов, которые заявились на покорение Ключевского вулкана. Как выяснили журналисты НГС, среди входивших в группу оказались новосибирец Андрей Мищенко и житель Барнаула Иван Алабугин.

Про все события, связанные с трагедией на Ключевской сопке, вы можете проследить в нашем сюжете «Гибель альпинистов на Камчатке».

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