Трое выживших на Ключевской сопке находятся в домике вулканологов — судьба четвертого неизвестна
На данный момент погибшими считаются 8 человек
Стала известна судьба троих туристов, застрявших на Ключевском вулкане на высоте 3300 метров. Как сообщили спасатели КГКУ «ЦОД», один из двух человек, кто находился на высоте 4158 метров, спустился в домик, который находится на высоте 3300 метров. Именно туда сейчас добираются спасатели. Один из выживших всё еще находится на высоте 4158 метров, и связи с ним нет. 8 человек уже считаются погибшими.
— Туристы вышли на связь к родственникам и сообщили, что живы и здоровы. Тем временем к ним с высоты 4158 смог спуститься еще один человек. Все трое ожидают спасателей в домике вулканологов, где имеется в наличии как продовольствие, так и газ, — сообщили в пресс-службе КГКУ «ЦОД».
Как уточнили спасатели, спутник на высоте, где находится четвертый пострадавший, не ловит. Одна из групп спасателей, которую доставил вертолет
3 сентября один из гидов вышел на связь со спасателями и сообщил, что на высоте 4200 метров несколько туристов сорвались вниз и погибли. Спустя пару часов телеграм-канал «112» опубликовал список туристов, которые заявились на покорение Ключевского вулкана. Как выяснили журналисты НГС, среди входивших в группу оказались новосибирец Андрей Мищенко и житель Барнаула Иван Алабугин.
Про все события, связанные с трагедией на Ключевской сопке, вы можете проследить в нашем сюжете «Гибель альпинистов на Камчатке».