Спасателей высадили на Ключевскую сопку для поисков пропавших туристов

Личный состав поисково-спасательного отряда на вертолете Ми-8 МЧС доставили на Ключевскую сопку. Спасателей высадили на отметке 1663 метра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС по Камчатскому краю.

— Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов исполина. В настоящее время спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метров, — пишет агентство.