Спасателей высадили на Ключевскую сопку для поисков пропавших туристов
За ночь там погибли еще 2 человека
Личный состав поисково-спасательного отряда на вертолете
— Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов исполина. В настоящее время спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метров, — пишет агентство.
До этого спасателям несколько раз не удалось сесть на сопку из-за облачности и ветра. Туристы ждут помощи с
Сегодня утром, 5 сентября, стало известно, что за ночь скончались еще 2 человека, число погибших выросло
Группа из 10 туристов и 2 гидов из разных городов России отправилась в поход
3 сентября один из гидов вышел на связь со спасателями и сообщил, что на высоте 4200 метров несколько туристов сорвались вниз и погибли. Спустя пару часов телеграм-канал «112» опубликовал список туристов, которые заявились на покорение Ключевского вулкана. Как выяснили журналисты НГС, среди входивших в группу оказались новосибирец Андрей Мищенко и житель Барнаула Иван Алабугин.
Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».