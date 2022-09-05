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Гибель альпинистов на Камчатке

Спасателей высадили на Ключевскую сопку для поисков пропавших туристов

За ночь там погибли еще 2 человека

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Из 12 членов туристической группы погибли 8

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Личный состав поисково-спасательного отряда на вертолете Ми-8 МЧС доставили на Ключевскую сопку. Спасателей высадили на отметке 1663 метра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС по Камчатскому краю.

— Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов исполина. В настоящее время спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метров, — пишет агентство.

До этого спасателям несколько раз не удалось сесть на сопку из-за облачности и ветра. Туристы ждут помощи с 3 сентября.

Сегодня утром, 5 сентября, стало известно, что за ночь скончались еще 2 человека, число погибших выросло до 8.

Группа из 10 туристов и 2 гидов из разных городов России отправилась в поход 30 августа. В группе были 2 гида туристической компании из Новосибирска.

3 сентября один из гидов вышел на связь со спасателями и сообщил, что на высоте 4200 метров несколько туристов сорвались вниз и погибли. Спустя пару часов телеграм-канал «112» опубликовал список туристов, которые заявились на покорение Ключевского вулкана. Как выяснили журналисты НГС, среди входивших в группу оказались новосибирец Андрей Мищенко и житель Барнаула Иван Алабугин.

Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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