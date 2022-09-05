После гибели альпинистов на Камчатке прокуратура проверит новосибирскую турфирму
Во время восхождения на вулкан погибли
Прокуратура Новосибирской области проверит турфирму ООО «Экстрим тайм» из-за гибели альпинистов на Камчатке.
— По сообщениям СМИ, данная организация причастна к проведению восхождения туристов на вулкан Ключевская Сопка Камчатского края, — сообщили в прокуратуре.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства туристической деятельности, в том числе требований к гидам.
На момент написания новости телефон «Экстрим тайма», указанный на сайте и в группе во «ВКонтакте», не отвечал.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Экстрим тайм» зарегистрировано в Новосибирске в 2012 году. Фирма принадлежит Андрею Степанову.
Первыми о том, что поход организовала фирма «Экстрим тайм», сообщил РЕН ТВ. Позже телеграм-канал «112» опубликовал список туристов группы. Среди них был Иван Алабугин — он фигурирует в списке сотрудников «Экстрим тайма». В друзьях у Ивана Алабугина во «ВКонтакте» присутствует еще один человек из списка «112» — альпинист Андрей Мищенко. Мы также связывались с его родственниками.
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Сегодня утром, 5 сентября, стало известно, что за ночь скончались еще 2 человека, число погибших выросло до 8. Позже к туристам смогли высадиться спасатели.