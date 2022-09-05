После гибели альпинистов на Камчатке прокуратура проверит новосибирскую турфирму

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Экстрим тайм» зарегистрировано в Новосибирске в 2012 году. Фирма принадлежит Андрею Степанову.



Первыми о том, что поход организовала фирма «Экстрим тайм», сообщил РЕН ТВ. Позже телеграм-канал «112» опубликовал список туристов группы. Среди них был Иван Алабугин — он фигурирует в списке сотрудников «Экстрим тайма». В друзьях у Ивана Алабугина во «ВКонтакте» присутствует еще один человек из списка «112» — альпинист Андрей Мищенко. Мы также связывались с его родственниками.