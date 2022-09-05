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Гибель альпинистов на Камчатке

После гибели альпинистов на Камчатке прокуратура проверит новосибирскую турфирму

Во время восхождения на вулкан погибли 8 человек

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Сегодня утром на высоту высадились спасатели

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Прокуратура Новосибирской области проверит турфирму ООО «Экстрим тайм» из-за гибели альпинистов на Камчатке.

— По сообщениям СМИ, данная организация причастна к проведению восхождения туристов на вулкан Ключевская Сопка Камчатского края, — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства туристической деятельности, в том числе требований к гидам.

На момент написания новости телефон «Экстрим тайма», указанный на сайте и в группе во «ВКонтакте», не отвечал.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Экстрим тайм» зарегистрировано в Новосибирске в 2012 году. Фирма принадлежит Андрею Степанову.

Первыми о том, что поход организовала фирма «Экстрим тайм», сообщил РЕН ТВ. Позже телеграм-канал «112» опубликовал список туристов группы. Среди них был Иван Алабугин — он фигурирует в списке сотрудников «Экстрим тайма». В друзьях у Ивана Алабугина во «ВКонтакте» присутствует еще один человек из списка «112» — альпинист Андрей Мищенко. Мы также связывались с его родственниками.

Группа из 10 туристов и 2 гидов из разных городов России отправилась в поход 30 августа. В группе были 2 гида туристической компании из Новосибирска. 3 сентября один из гидов вышел на связь со спасателями и сообщил, что на высоте 4200 метров несколько туристов сорвались вниз и погибли.

Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Сегодня утром, 5 сентября, стало известно, что за ночь скончались еще 2 человека, число погибших выросло до 8. Позже к туристам смогли высадиться спасатели.

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