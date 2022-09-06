Спасатели добрались до выживших на вулкане на Камчатке — у одного из гидов обморожение
Инструктор рассказал, что человек, чья судьба была неизвестна, не подавал признаков жизни
Первая группа спасателей утром
— По предварительной информации, у гида, который спустился с 4158, обморожение ног и рук, остальные в порядке. Решение об их эвакуации (наземно или с помощью авиации) будет принято в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе ЦОД.
Как добавили спасатели, выживший гид сообщил, что человек, чье состояние было неизвестно, не подавал признаков жизни.
Этой ночью спасателям на Камчатке пришлось заночевать на склонах Ключевской сопки, не добравшись до выживших до полуночи, как планировалось. На вулкане выпал снег и образовались глубокие сугробы.
К отметке 3300 поднимались сразу две поисково-спасательные группы. Одна группа разбила лагерь на 1400 метрах и продолжила подъем. Вторую группу спасателей доставил вертолет
Напомним, что трагедия на Ключевской сопке в Камчатке произошла
Все события, связанные с трагедией на Ключевской сопке, вы можете проследить в нашем сюжете «Гибель альпинистов на Камчатке».