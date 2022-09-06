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Гибель альпинистов на Камчатке

Спасатели добрались до выживших на вулкане на Камчатке — у одного из гидов обморожение

Инструктор рассказал, что человек, чья судьба была неизвестна, не подавал признаков жизни

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Выжившие были на отметке 3300 метров

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Первая группа спасателей утром 6 сентября добралась до домика вулканологов, в котором находились трое выживших в трагедии на Ключевской сопке. Как сообщили в КГКУ «ЦОД», спасатели осмотрели пострадавших.

— По предварительной информации, у гида, который спустился с 4158, обморожение ног и рук, остальные в порядке. Решение об их эвакуации (наземно или с помощью авиации) будет принято в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе ЦОД.

Как добавили спасатели, выживший гид сообщил, что человек, чье состояние было неизвестно, не подавал признаков жизни.

Этой ночью спасателям на Камчатке пришлось заночевать на склонах Ключевской сопки, не добравшись до выживших до полуночи, как планировалось. На вулкане выпал снег и образовались глубокие сугробы.

К отметке 3300 поднимались сразу две поисково-спасательные группы. Одна группа разбила лагерь на 1400 метрах и продолжила подъем. Вторую группу спасателей доставил вертолет Ми-8 на высоту 1600 метров. Цель для поднимающихся — 3300 метров. На этой высоте в домике вулканологов находятся трое выживших из группы в двенадцать человек.

Напомним, что трагедия на Ключевской сопке в Камчатке произошла 3 сентября. За двое суток на вулкане, по информации МЧС, погибло восемь человек. К выжившим идут сразу две группы спасателей: одна с подножия горы, другую спустили на вертолете. Спасение туристов усложняется непогодой: на Ключевской сопке ветер 15–20 м/с, холод и возможен снег. В это время в Новосибирске задержали директора турфирмы, которая организовала поход, а в офисе компании проводят обыски. НГС собрал информацию о происшествии, которая сейчас известна.

Все события, связанные с трагедией на Ключевской сопке, вы можете проследить в нашем сюжете «Гибель альпинистов на Камчатке».

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