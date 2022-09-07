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Гибель альпинистов на Камчатке

Тела девяти погибших на Ключевской сопке доставили с высоты в 4158 метров в ближайший поселок

Спасателей также сняли с высоты на вертолете

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Тела погибших доставили 7 сентября

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В Новосибирске тела погибших на Ключевском вулкане доставили в поселок Ключи на Камчатке. В операции был задействован вертолет компании «Витязь-Аэро».

— На сегодня у пилотов только этой компании есть допуск на работу на высоте свыше четырех тысяч метров. Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4158 метров, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции. Сегодня тела погибших будут доставлены в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы. Спасатели Камчатского поисково-спасательного отряда вылетят на базу на борту Ми-8 МЧС России, — передает слова председателя правительства региона Романа Василевского сайт краевой администрации.

Средства на оплату работы нескольких вертолетов, задействованных в операции по спасению и эвакуации, были выделены из бюджета Камчатского края.

В правительстве Камчатского края также добавили, что жизни выжившего гида Ивана Алабугина ничего не угрожает. Накануне сообщалось, что он был госпитализирован.

Трагедия на Камчатке произошла 3 сентября. В течение трех дней 8 туристов погибли на одном из самых опасных вулканов Евразии. Трое человек выжили, их эвакуировали на вертолете вчера, 6 сентября. Все события, связанные с трагедией на Ключевской сопке, вы можете проследить в нашем сюжете «Гибель альпинистов на Камчатке».

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