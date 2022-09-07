Тела девяти погибших на Ключевской сопке доставили с высоты в 4158 метров в ближайший поселок

Трагедия на Камчатке произошла 3 сентября. В течение трех дней 8 туристов погибли на одном из самых опасных вулканов Евразии. Трое человек выжили, их эвакуировали на вертолете вчера, 6 сентября. Все события, связанные с трагедией на Ключевской сопке, вы можете проследить в нашем сюжете «Гибель альпинистов на Камчатке».