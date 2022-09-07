Принял решение продолжать восхождение: новосибирскому гиду, погибшему на Камчатке, вменяют две статьи
Сегодня в Новосибирске выносят решение по мере пресечения для директора турфирмы
Погибший на Камчатке гид из Новосибирска Андрей Мищенко, по данным следствия, принял решение продолжать восхождение, несмотря на ухудшение погодных условий.
Об этом стало известно сегодня, 7 сентября, на суде по выбору меры пресечения директору турфирмы «Эстрим Тайм» Андрею Степанову — эта компания организовала поход, в котором погибло 9 человек. НГС рассказывает в трансляции, что происходит в зале суда.
В частности, на суде также стало известно, что погибшему гиду Андрею Мищенко вменяют две статьи — 238-ю («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и 109-ю статью («Причинение смерти по неосторожности»). Андрею Степанову вменяют только 238-ю статью.
Судья зачитала показания водителя автобуса, который подвозил туристов. По его словам, группа была хорошо подготовлена в плане экипировки. Все были в нормальном состоянии и хорошем настроении.
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В свидетельских показаниях есть информация, что на одного инструктора-проводника должно быть не более 3 клиентов (в группе из 12 человек гидов было двое).
Трагедия произошла 3 сентября на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. В восхождении участвовали 10 туристов из разных регионов России и два гида-инструктора.