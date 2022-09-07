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Тема дняСмертельный тур на Камчатку стоил 108 тысяч
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Гибель альпинистов на Камчатке

Принял решение продолжать восхождение: новосибирскому гиду, погибшему на Камчатке, вменяют две статьи

Сегодня в Новосибирске выносят решение по мере пресечения для директора турфирмы

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Сегодня в Новосибирске выбирают меру пресечения для директора турфирмы, на которую работал погибший гид

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Погибший на Камчатке гид из Новосибирска Андрей Мищенко, по данным следствия, принял решение продолжать восхождение, несмотря на ухудшение погодных условий.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября, на суде по выбору меры пресечения директору турфирмы «Эстрим Тайм» Андрею Степанову — эта компания организовала поход, в котором погибло 9 человек. НГС рассказывает в трансляции, что происходит в зале суда.

В частности, на суде также стало известно, что погибшему гиду Андрею Мищенко вменяют две статьи — 238-ю («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и 109-ю статью («Причинение смерти по неосторожности»). Андрею Степанову вменяют только 238-ю статью.

Судья зачитала показания водителя автобуса, который подвозил туристов. По его словам, группа была хорошо подготовлена в плане экипировки. Все были в нормальном состоянии и хорошем настроении.

Тур на вулкан стоил 108 500 рублей. Количество инструкторов, по данным следователей, не соответствовало количеству туристов.

В свидетельских показаниях есть информация, что на одного инструктора-проводника должно быть не более 3 клиентов (в группе из 12 человек гидов было двое).

Трагедия произошла 3 сентября на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. В восхождении участвовали 10 туристов из разных регионов России и два гида-инструктора.

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