Директора новосибирской турфирмы везут в суд после гибели туристов на вулкане — прямая трансляция

К вечеру 5 сентября на сайте Следственного комитета России было заявлено о втором уголовном деле, в этот раз в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим тайм». Им вменяют часть 3 статья 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц).

— В рамках расследования уголовного дела организована следственная группа из числа следователей по особо важным делам, следователей-криминалистов следственного управления, а также следователя-криминалиста Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. В настоящее время по поручению следователя коллегами из следственного управления по Новосибирской области проводится комплекс следственных действий: обыск, изъятие документации в туристическом агентстве ООО «Экстрим тайм», — сообщили в пресс-службе СК России.



Следователи уже осмотрели место, с которого началось восхождение, изъяли необходимые вещи и предметы.

— Следователями СКР проведена большая работа по установлению и допросу в качестве свидетелей лиц, причастных к доставке альпинистов как на территорию Камчатского края, так и к подножию вулкана. Следственным управлением ведется тщательное изучение и установление всех обстоятельств случившегося, подробности происшествия и причины гибели туристов выясняются, — сообщили в пресс-службе СК России.

Помимо этого следователи допрашивают людей, которые доставляли альпинистов на территорию Камчатского края и к подножию вулкана.

— Установлены полные анкетные данные туристов, по мере возможности опрашиваются их родственники. В указанных целях направлены поручения в следственные управления субъектов Российской Федерации по месту их проживания. А также поручения в органы уголовного розыска Камчатского края с целью установления их размещения на территории Камчатского края. Осматриваются электронные носители информации, — описали в пресс-службе СК.