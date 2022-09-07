Директора новосибирской турфирмы везут в суд после гибели туристов на вулкане — прямая трансляция
Меру пресечения выберут в Кировском суде Новосибирска
Сегодня, 7 сентября, директору турфирмы «Экстрим Тайм» выберут меру пресечения по уголовным делам о гибели девяти человек на Ключевской сопке в Камчатке. 5 сентября было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим тайм». Им вменяют часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц). Мы начали прямую трансляцию из зала суда, где выбирается мера пресечения.
Корреспондент НГС Анна Скок находится в здании суда, где журналисты ждут начала процесса над директором фирмы «Экстрим Тайм».
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По данным издания «Новости Горного Алтая», в сентябре 2020 года Extreme time оштрафовали за то, что вопреки протестам пограничников, группа туристов под руководством гида из турагентства поднялась на вершину Белуха Восточная, нарушив государственную границу с Казахстаном.
В апреле 2022 года Погрануправление ФСБ вынесло в адрес турагентства представление «об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации». По данным ГУ МЧС России по республике Алтай, при продаже тура сотрудники турагентства не предупреждали покупателей о том, что часть маршрута при восхождении пройдет по территории Казахстана и людей могут привлечь к ответственности.
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К вечеру 5 сентября на сайте Следственного комитета России было заявлено о втором уголовном деле, в этот раз в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим тайм». Им вменяют часть 3 статья 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц).
— В рамках расследования уголовного дела организована следственная группа из числа следователей по особо важным делам, следователей-криминалистов следственного управления, а также следователя-криминалиста Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. В настоящее время по поручению следователя коллегами из следственного управления по Новосибирской области проводится комплекс следственных действий: обыск, изъятие документации в туристическом агентстве ООО «Экстрим тайм», — сообщили в пресс-службе СК России.
Следователи уже осмотрели место, с которого началось восхождение, изъяли необходимые вещи и предметы.
— Следователями СКР проведена большая работа по установлению и допросу в качестве свидетелей лиц, причастных к доставке альпинистов как на территорию Камчатского края, так и к подножию вулкана. Следственным управлением ведется тщательное изучение и установление всех обстоятельств случившегося, подробности происшествия и причины гибели туристов выясняются, — сообщили в пресс-службе СК России.
Помимо этого следователи допрашивают людей, которые доставляли альпинистов на территорию Камчатского края и к подножию вулкана.
— Установлены полные анкетные данные туристов, по мере возможности опрашиваются их родственники. В указанных целях направлены поручения в следственные управления субъектов Российской Федерации по месту их проживания. А также поручения в органы уголовного розыска Камчатского края с целью установления их размещения на территории Камчатского края. Осматриваются электронные носители информации, — описали в пресс-службе СК.
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Клуб «Экстрим тайм» зарегистрирован на имя Андрея Степанова. На номера телефонов и на сообщения во «ВКонтакте» мужчина не отвечает. В социальной сети он был последний раз 3 сентября в 11 вечера. Туристическая фирма с уставным капиталом в
Как написано в группе клуба во «ВКонтакте»: «Это сообщество людей, неравнодушных к горам и ощущению свободы вдали от цивилизации». Все три дня никто из представителей клуба не отвечает на звонки корреспондентов НГС. В группе во «ВКонтакте» под постом начали писать комментарии с обвинениями в сторону организаторов клуба (скриншоты есть в распоряжении редакции), но на следующий день комментарии удалили. На сайте компании исчезла информация о походе на Ключевскую сопку.
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В клуб путешественников Extreme time, 5 сентября, пришли следователи регионального следственного управления СК, об этом сообщают сегодня «ВЕСТИ Новосибирск». В помещении организации, по данным журналистов, проходит обыск. Новосибирские следователи информацию не подтверждали.
По информации фотокорреспондента НГС, чтобы помешать съемке с улицы, правоохранители изнутри закрыли стеклянные двери спальным мешком. В 16:15 в офис компании завели понятых. Люди, которые заходили в офис, были одеты в медицинские маски.
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В понедельник, 5 сентября, Прокуратура Новосибирской области сообщила о начале проверки турфирмы ООО «Экстрим тайм» из-за гибели альпинистов на Камчатке.
— По сообщениям СМИ, данная организация причастна к проведению восхождения туристов на вулкан Ключевская сопка Камчатского края, — сообщили в прокуратуре.
Прокуратура собирается проверить соблюдение законодательства туристической деятельности, в том числе требований к гидам.
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Из-за непогоды появились сложности со спасательной операцией. Первые три попытки приземлить вертолет 3 сентября оказались безуспешными. Поэтому 4 сентября 24 человека отправились на высоту 1400 метров пешком, чтобы разбить там лагерь.
В понедельник, 5 сентября, эта группа спасателей начала подниматься к вершине. С четвертой попытки 5 сентября смог приземлиться вертолет Ми-8 со второй поисково-спасательной группой. Спасателей высадили на отметке 1663 метра. Выше подобраться не получилось из-за ветра и пепла. Вторая группа тоже начала свой путь к отметке 3300 метров. К 16:30 по камчатскому времени группа достигла 2000 метров.
Вчера, 6 сентября, троих выживших эвакуировали с отметки 3300 метров. У гида из Барнаула оказались обморожены руки, ноги и щека. Его госпитализировали в хирургическое отделение. Сейчас жизни гида ничего не угрожает.
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Трагедия на Ключевской сопке произошла 3 сентября. В субботу на связь со спасателями Камчатского края вышел один из гидов туристической группы, которая поднималась на Ключевскую сопку. Инструктор рассказал, что на высоте почти 4200 метров погибли пять туристов, а второй гид сломал ногу.
Как стало известно позже, группа туристов из 12 человек выдвинулась на Ключевскую сопку 30 августа. Их поход организовывал новосибирский клуб «Экстрим тайм». В правительстве уточнили, что группа была зарегистрирована по всем требованиям МЧС. В группе было 10 туристов и 2 гида: новосибирец Андрей Мищенко и барнацлей Иван Алабугин.
4 сентября Следственный комитет по Камчатскому краю сообщил об уголовном деле по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Тем же утром появилась информация уже о шести погибших туристах. Скончался человек, который ранее находился без сознания. В телеграм-канале BAZA опубликовали список имен умерших.
К утру 6 сентября было известно, что девять человек погибли на вулкане. Трое в этот момент находились в домике вулканологов на высоте 3300 метров.
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Сегодня в Кировском районном суде Новосибирска директору турфирмы «Экстрим Тайм» вынесут меру пресечения. Корреспондент НГС находится в здании суда. Первое уголовное дело было заведено 4 сентября Следственным комитетом по Камчатскому краю по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». 5 сентября на сайте Следственного комитета России было заявлено о втором уголовном деле, в этот раз в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим тайм». Им вменяют часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц). Директора турфирмы задержали 5 сентября, а в офисе провели обыски. Мы начали онлайн-трансляцию из зала суда, где выбирается мера пресечения. Пока мы ожидаем начала суда, напомним, что произошло на одном из самых опасных вулканов Камчатского края.
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