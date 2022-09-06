«Ответственный, добрый инструктор»: что известно о гиде, выжившем в трагедии на Камчатке
На Ключевской сопке погибли 8 альпинистов и еще один гид из Новосибирска
Сегодня утром, 6 сентября, гида новосибирской турфирмы «Экстрим Тайм» Ивана Алабугина и двух туристов спасатели эвакуировали с вулкана на Камчатке. До этого, 30 августа, барнаулец Иван Алабугин вместе со своим напарником новосибирцем Андреем Мищенко повели группу из 10 человек на Ключевскую сопку. 3 сентября часть группы разбилась насмерть, после погибли еще несколько человек — среди умерших оказался и Андрей Мищенко. Сейчас трое выживших из группы в двенадцать человек находятся в больнице.
— У гида обморожения 1–
Оба туриста от медицинской помощи отказались. Ранее телеграм-канал BAZA сообщал, что эти туристы остались в доме вулканолога из-за плохого самочувствия и не пошли с остальной группой. Гид Иван, под данным канала, также сначала оставался с ними, а поднялся к группе, когда узнал, что альпинисты попали в беду.
Трагедия на вулкане
По данным спасателей КГКУ «ЦОД», гид спустился с высоты 4158 метров обратно в домик 6 сентября. Он сообщил, что последний,
В пресс-службе КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС» информацию из телеграм-канала не подтвердили. Пресс-секретарь сообщила, что с выжившими спасатели практически не разговаривали, их просто доставили в больницу.
Первое уголовное дело было заведено еще 3 сентября Следственным комитетом Камчатского края. Дело возбудили по факту по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». О втором уголовном деле Следственный комитет России сообщил 5 сентября. Оно было заведено в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим тайм», в сообщении не уточнялось на какого именно. Им вменяют часть 3 статья 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц). Директора «Экстрим Тайма» уже задержали, а в офисе провели обыск.
Что известно об Иване?
Иван Алабугин, судя по данным на его страничке во «ВКонтакте», живет в Барнауле. Он окончил факультет художественного творчества по специальности «кафедра социально-культурного сервиса и туризма» в Алтайском государственном институте культуры. На своей страничке Иван иногда выкладывал фотографии со своих походов.
Как сообщается в группе новосибирского клуба «Экстрим тайм», Иван работал в нем больше 8 лет.
— Опытный инструктор на альпинистских программах. Проводил успешные траверсы массива Белухи (
В «Экстрим тайм» также процитировали самого гида, который рассказал, как он пришел в альпинизм.
— Всё началось в школе. Как-то во время завтрака мама обмолвилась, что наш сосед — дядя Сережа, сходил на Белуху, тогда я понятия не имел, где это и что это такое, мне приходилось бывать на местных невысоких сопках и, конечно же, я видел фильм «Вертикальный предел». На следующий день в школе я уже продумывал план, как этим летом на велике поеду на Белуху. Вечером пошел к соседу на консультацию, после чего поездку на Белуху отложил до лучших времен, — передавали в группе вспоминания Ивана Алабугина.
Однажды Иван шел с друзьями из школы, и во дворе одноклассницы увидели мужчин, которые валили высокие тополя.
— Подошли, наблюдали, мешали мужикам, доставали их вопросами, а это что, а это куда, а не страшно, провели с ним весь остаток дня, когда прощались, один из мужиков сказал, что, когда приедет в следующий раз, привезет мне книгу про альпинизм, спустя много месяцев и в правду приехал, и вправду привез (а я уже про нее забыл), — рассказывал Иван в группе.
Каждое лето Иван Абалугин ездил в Омск с мамой к бабушке и в один из этих вечеров в поезде на одной из станции зашел мужик с огромным рюкзаком, ледорубом и палками, замотанными скотчем.
— И сел он, на мое счастье, а может и нет, через проход. Проговорили мы с ним часов до 3 ночи, я впервые в жизни увидел настоящего альпиниста и своей любознательностью его, наверное, достал. Запомнил только его имя — Мурат, и что ехал он в какие-то казахские горы. Я ему, наверное, говорил, что хочу идти учиться на туризм, а он тогда сказал мне, что он бы не стал превращать хобби в работу, сейчас понимаю, о чем он говорил. Случайные встречи, так или иначе, подтолкнули юного романтика навстречу горам, альпинизму и настоящим приключениям! — поделился с подписчиками группы «Экстрим Тайм» Иван.
В 2020 году Иван в основном ходил по маршрутам Алтая, Казахстана и Непала, сообщили в группе клуба. Как рассказала НГС одна из участниц похода на Белуху под руководством Ивана Ольга, ее гид полностью устроил.
— Я с Иваном ходила в поход 7 лет назад, и тогда это был очень ответственный, грамотный, дружелюбный, добрый инструктор, наверное, даже лучший, — рассказала девушка.
Все события, связанные с трагедией на Ключевской сопке, вы можете проследить в нашем сюжете «Гибель альпинистов на Камчатке».