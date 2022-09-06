«Ответственный, добрый инструктор»: что известно о гиде, выжившем в трагедии на Камчатке

Трагедия на вулкане

По данным спасателей КГКУ «ЦОД», гид спустился с высоты 4158 метров обратно в домик 6 сентября. Он сообщил, что последний, 9-й человек, не подавал признаки жизни. Все эти три дня, с 3 по 6 сентября, Алабугин продолжал оставаться на вершине в 4158 метров.

В пресс-службе КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС» информацию из телеграм-канала не подтвердили. Пресс-секретарь сообщила, что с выжившими спасатели практически не разговаривали, их просто доставили в больницу.