СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 60.37
eur 60.22
Тема дняОчередь в поликлинику №20
Все новости
Все новости
Гибель альпинистов на Камчатке

На директора и гида «Экстрим тайм» завели уголовное дело после гибели туристов на Ключевском вулкане

Ранее было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности

2 701

Офис компании закрыт, внутри работают следователи

Поделиться

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более человек. Подозреваемые — руководитель и гид-инструктор турфирмы «Экстрим тайм». Компания организовала тур-восхождение на вулкан Ключевская Сопка, в процессе которого погибли не менее 9 человек.

Трагедия произошла 3 сентября на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. В восхождении участвовали 10 туристов из разных регионов России и два гида-инструктора. На высоте 4150 метров погибли «не менее 5 человек», затем стало известно о смерти еще четверых. Обстоятельства трагедии расследует специально созданная следственная группа, в которую вошли следователи по особо важным делам и эксперты-криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ. 4 сентября было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Правоохранители тщательно скрывают, что происходит за закрытыми дверьми

Правоохранители тщательно скрывают, что происходит за закрытыми дверьми

Поделиться

— Следователи СК осуществили выезд и осмотр места, с которого началось восхождение группы альпинистов, изъяты необходимые вещи и предметы. Установлены полные анкетные данные туристов, по мере возможности опрашиваются их родственники. Осматриваются электронные носители информации, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета РФ.

Еще одна группа следователей работает в Новосибирске. В турфирме «Экстрим тайм» в настоящее время идут обыски, изъята документация, проводятся «следственные действия с директором туристического агентства». Расследование продолжается.

Фотограф НГС продолжает дежурить у входа в здание, где располагается офис «Экстрим тайм», и слать эксклюзивные фото.

КамчаткаВулканПогиблиТуристы
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ8
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2