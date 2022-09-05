На директора и гида «Экстрим тайм» завели уголовное дело после гибели туристов на Ключевском вулкане
Ранее было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по
Трагедия произошла 3 сентября на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. В восхождении участвовали 10 туристов из разных регионов России и два гида-инструктора. На высоте 4150 метров погибли «не менее 5 человек», затем стало известно о смерти еще четверых. Обстоятельства трагедии расследует специально созданная следственная группа, в которую вошли следователи по особо важным делам и эксперты-криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ. 4 сентября было возбуждено уголовное дело по
— Следователи СК осуществили выезд и осмотр места, с которого началось восхождение группы альпинистов, изъяты необходимые вещи и предметы. Установлены полные анкетные данные туристов, по мере возможности опрашиваются их родственники. Осматриваются электронные носители информации, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета РФ.
Еще одна группа следователей работает в Новосибирске. В турфирме «Экстрим тайм» в настоящее время идут обыски, изъята документация, проводятся «следственные действия с директором туристического агентства». Расследование продолжается.
Фотограф НГС продолжает дежурить у входа в здание, где располагается офис «Экстрим тайм», и слать эксклюзивные фото.