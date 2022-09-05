На директора и гида «Экстрим тайм» завели уголовное дело после гибели туристов на Ключевском вулкане

Трагедия произошла 3 сентября на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. В восхождении участвовали 10 туристов из разных регионов России и два гида-инструктора. На высоте 4150 метров погибли «не менее 5 человек», затем стало известно о смерти еще четверых. Обстоятельства трагедии расследует специально созданная следственная группа, в которую вошли следователи по особо важным делам и эксперты-криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ. 4 сентября было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

