ЧП на Камчатке: появились имена выживших, погибших готовят к эвакуации
Завтра к погибшим планирует полететь коммерческий борт с опытным пилотом
Шесть спасателей поисково-спасательного отряда отправились из домика вулканологов, расположенного на отметке 3300 метров, выдвинулись на высоту 4158 метров для подготовки тел к эвакуации. Об этом сообщили КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС».
— Планируется, что завтра, 7 сентября, в зависимости от погодных условий, может быть привлечён коммерческий борт с опытным пилотом, у которого есть допуск для работ на таких высотах. Между тем, исход операции будет зависеть от погодных условий, так как приземлиться воздушное судно на такой отметке, скорее всего, не сможет и спасателям, возможно, придётся поднимать тела на борт с помощью лебёдки, — сообщили в пресс-службе спасателей.
Также рассматривается вариант о спуске тел к домику вулканологов. Борт МЧС России находится в ближайшем населённом пункте в готовности оказать помощь в случае необходимости. Спасатели МЧС в базовом лагере на высоте 1200 также в готовности оказать помощь на случай спуска тел к подножью вулкана.
В телеграм-канале Baza появилась информация, что участники восхождения рассказали спасателям о том, что произошло на высоте 4000 метров. По информации канала, выжившим Анастасии Усачевой и Роману Аверину стало плохо и они решили вернуться в домик вулканологов. Их повел один из гидов Иван Алабугин. Остальные участники остались покорять вершину. Но после с Иваном связался другой гид, который попросил о помощи, так как люди сорвались. Иван отправился к потерпевшим.
В пресс-службе КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС» информацию из телеграм-канала не подтвердили. Пресс-секретарь сообщила, что с выжившими спасатели практически не разговаривали, их просто доставили в больницу.
Троих выживших на Ключевской сопке эвакуировали сегодня утром с вулкана бортом МЧС России. Спасатели, добравшиеся до отметки 3300 метров, осмотрели пострадавших. Всего погибшими считаются 9 человек.
Напомним, что трагедия на Ключевской сопке в Камчатке произошла 3 сентября. За двое суток на вулкане, по информации МЧС, погибло девять человек. Спасение туристов усложнялось непогодой: на Ключевской сопке ветер 15–20 м/с, холод и возможен снег. В это время в Новосибирске задержали директора турфирмы, которая организовала поход, а в офисе компании проводят обыски. НГС собрал известную информацию о происшествии.
Все события, связанные с трагедией на Ключевской сопке, вы можете проследить в нашем сюжете «Гибель альпинистов на Камчатке».