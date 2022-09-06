ЧП на Камчатке: появились имена выживших, погибших готовят к эвакуации

Напомним, что трагедия на Ключевской сопке в Камчатке произошла 3 сентября. За двое суток на вулкане, по информации МЧС, погибло девять человек. Спасение туристов усложнялось непогодой: на Ключевской сопке ветер 15–20 м/с, холод и возможен снег. В это время в Новосибирске задержали директора турфирмы, которая организовала поход, а в офисе компании проводят обыски. НГС собрал известную информацию о происшествии.

