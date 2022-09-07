Директора турфирмы конвоируют из Новосибирска на Камчатку: его арестовали на два месяца из-за гибели
9 человек на вулкане
Андрей Степанов свою вину не признает
Кировский суд Новосибирска суд постановил избрать Андрею Степанову меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО сроком до 2 ноября 2022 года. Директора турфирмы обвиняют по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») из-за трагедии на Камчатке. Там с 3 по 6 сентября погибли 9 альпинистов на Ключевской сопке.
Во время суда Виталий Кулапов, адвокат Андрея Степанова, настаивал на домашнем аресте или чтобы его подзащитного отпустили под залог. Кроме того, директор турфирмы предложил денежные выплаты семьям погибших. Также Андрей Степанов предложил залог недвижимым имуществом.
В начале суда адвокат Степанова возражал против съемки и просил закрыть процесс. Он боится за безопасность директора фирмы и его родных, включая пятилетнего ребенка. Судья в ходатайстве отказала.
Во время процесса судья огласила допрос директора турфирмы в качестве обвиняемого. Он не признает себя виновным. Сущность обвинения ему непонятна, так как неясно, какие его действия привели к смерти туристов. По словам Андрея Степанова, он никак не мог влиять на инструкторов, а потом на спасателей.
Во время суда также была опрошена бывшая жена директора. Как она сообщила, женщина с пятилетним ребенком уже несколько лет находится на иждивении Степанова. Сама мама ребенка не работает.
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Как сообщил журналистам следователь после заседания, Андрея Степанова конвоируют на Камчатку.
Весь процесс НГС освещали в прямой трансляции.
Трагедия на Камчатке произошла 3 сентября. За три дня в горах скончались 9 человек, трое были эвакуированы спасателями. Обо всех событиях с подробностями мы рассказываем в нашем сюжете «Гибель альпинистов на Камчатке».