ЧП на Камчатке: туристы из «Экстрим тайм» поднимались на Ключевскую сопку без разрешения

Туристы из новосибирского клуба путешественников «Экстрим тайм» поднимались на вулкан Ключевская сопка без разрешения. Сообщение об этом появилось на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.



По данным сайта полпреда президента в ДФО, причиной трагедии, скорее всего, стало «несоблюдение техники безопасности на маршруте следования туристической группы, а также недостаточность квалификации туристов и гидов».