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Гибель альпинистов на Камчатке

ЧП на Камчатке: туристы из «Экстрим тайм» поднимались на Ключевскую сопку без разрешения

В 2021 году этот маршрут исключили из списка общедоступных

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Маршрут восхождения на вулкан исключили из списка общедоступных после гибели туриста в 2021 году

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Туристы из новосибирского клуба путешественников «Экстрим тайм» поднимались на вулкан Ключевская сопка без разрешения. Сообщение об этом появилось на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

По данным сайта полпреда президента в ДФО, причиной трагедии, скорее всего, стало «несоблюдение техники безопасности на маршруте следования туристической группы, а также недостаточность квалификации туристов и гидов».

Кроме того, в июне 2022 года на Камчатке утвердили новые паспорта маршрутов восхождения на территории природного парка «Ключевской». Маршрута, которым поднимались погибшие туристы в списке общедоступных не было: его исключили оттуда, после гибели альпиниста в 2021 году.

— Разрешение прохождение нестандартного (спортивного, альпинистского) маршрута на вулкан Ключевской туристическая группа не получала, — указано на сайте.

Трагедия на Камчатке произошла в начале сентября. Во время восхождения шестеро альпинистов сорвались в пропасть, следующую ночь не пережили еще три человека. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 9 лиц. Фигуранты — директор ООО «Экстрим тайм» Андрея Степанова и гида из Новосибирска Андрея Мищенко, который сопровождал туристов при восхождении и сам погиб на вулкане.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Экстрим тайм» зарегистрировано в Новосибирске в 2012 году. Фирма принадлежит Андрею Степанову. Днем 5 сентября Прокуратура Новосибирской области объявила о проверке турфирмы ООО «Экстрим тайм» из-за гибели альпинистов на Камчатке.

7 сентября 2022 года Кировский районный суд арестовал Андрея Степанова до 2 ноября 2022 года, несмотря на то что для участия в следственных действиях он снял квартиру на Камчатке и готов был внести крупный залог. Его под конвоем отправили к месту проведения следственных действий. Ранее НГС поговорил с сестрой и знакомыми погибшего инструктора.

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