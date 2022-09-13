ЧП на Камчатке: туристы из «Экстрим тайм» поднимались на Ключевскую сопку без разрешения
В 2021 году этот маршрут исключили из списка общедоступных
Туристы из новосибирского клуба путешественников «Экстрим тайм» поднимались на вулкан Ключевская сопка без разрешения. Сообщение об этом появилось на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
По данным сайта полпреда президента в ДФО, причиной трагедии, скорее всего, стало «несоблюдение техники безопасности на маршруте следования туристической группы, а также недостаточность квалификации туристов и гидов».
Кроме того, в июне 2022 года на Камчатке утвердили новые паспорта маршрутов восхождения на территории природного парка «Ключевской». Маршрута, которым поднимались погибшие туристы в списке общедоступных не было: его исключили оттуда, после гибели альпиниста в 2021 году.
— Разрешение прохождение нестандартного (спортивного, альпинистского) маршрута на вулкан Ключевской туристическая группа не получала, — указано на сайте.
Трагедия на Камчатке произошла в начале сентября. Во время восхождения шестеро альпинистов сорвались в пропасть, следующую ночь не пережили еще три человека. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 9 лиц. Фигуранты — директор ООО «Экстрим тайм» Андрея Степанова и гида из Новосибирска Андрея Мищенко, который сопровождал туристов при восхождении и сам погиб на вулкане.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Экстрим тайм» зарегистрировано в Новосибирске в 2012 году. Фирма принадлежит Андрею Степанову. Днем 5 сентября Прокуратура Новосибирской области объявила о проверке турфирмы ООО «Экстрим тайм» из-за гибели альпинистов на Камчатке.
7 сентября 2022 года Кировский районный суд арестовал Андрея Степанова до 2 ноября 2022 года, несмотря на то что для участия в следственных действиях он снял квартиру на Камчатке и готов был внести крупный залог. Его под конвоем отправили к месту проведения следственных действий. Ранее НГС поговорил с сестрой и знакомыми погибшего инструктора.