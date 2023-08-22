Восемь человек пропали на экскурсии по коллекторам в Москве — среди них оказалась уроженка Новосибирска

Уточнить точный возраст погибшей сибирячки НГС не удалось. По предварительным данным, она была несовершеннолетней. На странице девушки в соцсетях указано, что ее родной город — Новосибирск, но отец погибшей уточнил, что она проживала в Москве. В соцсетях погибшей сообщается, что в последний раз она была онлайн вечером 20 августа.