Восемь человек пропали на экскурсии по коллекторам в Москве — среди них оказалась уроженка Новосибирска

В Москве после ливня исчезла группа людей, которая участвовала в экскурсии по подземным коллекторам города. Как стало известно НГС, среди пропавших оказалась уроженка Новосибирской области. Ее нашли мертвой, сообщил редакции отец погибшей.
Уточнить точный возраст погибшей сибирячки НГС не удалось. По предварительным данным, она была несовершеннолетней. На странице девушки в соцсетях указано, что ее родной город — Новосибирск, но отец погибшей уточнил, что она проживала в Москве. В соцсетях погибшей сообщается, что в последний раз она была онлайн вечером 20 августа.
В этот же день, по информации пресс-службы ГСУ СК России по Москве, группа в составе семи человек отправилась на экскурсию по подземной реке Неглинке, с ними также был гид-диггер.
— В результате оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, погибли 4 человека, в том числе несовершеннолетняя, судьба остальных на данный момент неизвестна, — указано в сообщении следователей от 22 августа.
По факту произошедшего в Москве расследуется уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (
— Организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города, — указано в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.
Соболезнования родным погибших выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что поиск пропавших участников группы продолжаются.
— Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается, — написал мэр в своем телеграм-канале. — Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Соболезную родным и близким погибших.
Как сообщает издание «Фонтанка», 20 августа в Москве выпало около трети месячной нормы осадков.
В конце июля в Республике Алтай при посадке загорелся вертолет Ми-8, на борту находились 16 человек. В результате происшествия пострадали 10 человек, четверо погибли, позже еще двое скончались в больнице.