Увеличилось число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае

Сегодня, 3 августа, на Алтае скончалась женщина, пострадавшая в результате крушения вертолета Ми-8 в селе Тюнгур. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Алтайского края.
— [Женщина] скончалась, [пострадавший] мужчина стабильный, медпомощь оказывают в полном объеме, — пишет ТАСС.
Таким образом число погибших увеличилось до шести человек.
Трагедия произошла 27 июля в селе Тюнгур Республики Алтай. Вертолет Ми-8 загорелся при посадке, на борту находились 16 человек. В происшествии пострадали 10 человек, четверо погибли, позже в больнице скончалась еще одна женщина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Упавший вертолет Ми-8Т принадлежит компании «АлтайАвиа», которая осуществляет коммерческие воздушные перевозки, среди услуг — вертолетные экскурсии на Алтае. Компания регулярно выигрывает конкурсы на заключение госконтрактов.
Ранее НГС собрал в одном видео все, что известно о трагедии.