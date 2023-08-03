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Крушение вертолета на Алтае

Увеличилось число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае

Женщина скончалась спустя неделю после трагедии

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Вертолет упал 27 июля

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Сегодня, 3 августа, на Алтае скончалась женщина, пострадавшая в результате крушения вертолета Ми-8 в селе Тюнгур. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Алтайского края.

— [Женщина] скончалась, [пострадавший] мужчина стабильный, медпомощь оказывают в полном объеме, — пишет ТАСС.

Таким образом число погибших увеличилось до шести человек.

Трагедия произошла 27 июля в селе Тюнгур Республики Алтай. Вертолет Ми-8 загорелся при посадке, на борту находились 16 человек. В происшествии пострадали 10 человек, четверо погибли, позже в больнице скончалась еще одна женщина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Упавший вертолет Ми-8Т принадлежит компании «АлтайАвиа», которая осуществляет коммерческие воздушные перевозки, среди услуг — вертолетные экскурсии на Алтае. Компания регулярно выигрывает конкурсы на заключение госконтрактов.

Ранее НГС собрал в одном видео все, что известно о трагедии.

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