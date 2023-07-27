«Среди услуг экскурсии»: стало известно, какая компания владеет упавшим вертолетом на Алтае

Упавший вертолет МИ-8Т принадлежит компании «АлтайАвиа», которая осуществляет коммерческие воздушные перевозки, среди услуг — вертолетные экскурсии на Алтае. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «АлтайАвиа» образовано в 2012 году и занимается перевозками пассажиров. Генеральный директор компании — Николай Варганов. Учредителем является ООО «Система Телеком Активы», которая занимается услугами телефонной связи. Конечных владельцев компании «АлтайАвиа» установить не удалось.
На конец 2022 года выручка организации составила 538,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 66,2 миллиона рублей.
Компания регулярно выигрывает конкурсы на заключение госконтрактов. Например, в июне этого года выиграла два лота на выполнение лесоавиационных работ для устранения обстоятельств непреодолимой силы почти на 2,9 миллиона от краевого автономного учреждения «Алтайлес».
По данным прокуратуры, на борту находились 15 человек: 3 члена экипажа и 12 пассажиров. Горно-Алтайский транспортный прокурор выехал на место происшествия. Транспортная прокуратура начала проверку, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
После случившегося, следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». НГС собирает всё, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.