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Онлайн-трансляция

Жесткая посадка вертолета Ми-8 на Алтае: 6 человек погибло, 7 пострадало — онлайн-трансляция

ЧП произошло в селе Тюнгур

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Сегодня, 27 июля, в Республике Алтай в селе Тюнгур при посадке загорелся вертолет Ми-8. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, воздушное судно задело линию электропередач. Информация о пострадавших не уточняется. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

НГС собирает всё, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.

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На борту было 16 человек

Западно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила информацию по количеству человек на борту: было 13 пассажиров и 3 члена экипажа

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— Вертолет садился штатно, зацепился за линию электропередач задним винтом, упал и загорелся. Шума не было, садился нормально, а когда загорелся, услышали хлопки, — рассказал НГС местный житель села Тюнгур.

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Павел Пешков

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Появились фото с места возгорания частного вертолета в Республике Алтай.

На борту вертолета находилось 15 человек

На борту вертолета находилось 15 человек

По данным МЧС республики, вертолет задел провода 

По данным МЧС республики, вертолет задел провода 

Шесть человек погибли

Шесть человек погибли

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Павел Пешков

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Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания вертолета Ми-8 в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— По факту инцидента следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

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На борту вертолета во время полета находились 15 человек: 3 члена экипажа и 12 пассажиров


Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолет МИ-8Т упал примерно в 15 часов местного времени в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Воздушное судно принадлежит ООО «АлтайАвиа».

— Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Горно-Алтайский транспортный прокурор выехал на место происшествия. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, — сообщили в пресс-службе.

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По данным телеграм-канала Mash, вертолетом управлял Вячеслав Демихов.

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Павел Пешков

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— По предварительным данным, на борту находилось 13 человек. В результате происшествия 6 человек погибло, 7 пострадало, — сообщили в пресс-службе по Республике Алтай.

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Как сообщили в телеграм-канале Mash, полет осуществляла авиакомпания «АлтайАвиа». Журналист НГС связалась с представителем компании:

— Все комментарии — ГУ МЧС, — сообщила сотрудница Татьяна и сбросила вызов.

По данным официального сайта авиакомпании, «АлтайАвиа» осуществляет коммерческие воздушные перевозки, среди услуг — вертолетные экскурсии на Алтае.

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Павел Пешков

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— В Республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района, предварительно, задел электрические провода частный вертолет Ми-8 с последующим возгоранием. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется, — сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Алтай.

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