Жесткая посадка вертолета Ми-8 на Алтае: 6 человек погибло, 7 пострадало — онлайн-трансляция

Сегодня, 27 июля, в Республике Алтай в селе Тюнгур при посадке загорелся вертолет Ми-8. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, воздушное судно задело линию электропередач. Информация о пострадавших не уточняется. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.



НГС собирает всё, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.