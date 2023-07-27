Жесткая посадка вертолета Ми-8 на Алтае: 6 человек погибло, 7 пострадало — онлайн-трансляция

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На борту было 16 человек
Западно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила информацию по количеству человек на борту: было 13 пассажиров и 3 члена экипажа
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— Вертолет садился штатно, зацепился за линию электропередач задним винтом, упал и загорелся. Шума не было, садился нормально, а когда загорелся, услышали хлопки, — рассказал НГС местный житель села Тюнгур.
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Появились фото с места возгорания частного вертолета в Республике Алтай.
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Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания вертолета Ми-8 в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
— По факту инцидента следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
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На борту вертолета во время полета находились 15 человек: 3 члена экипажа и 12 пассажиров
Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолет МИ-8Т упал примерно в 15 часов местного времени в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Воздушное судно принадлежит ООО «АлтайАвиа».
— Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Горно-Алтайский транспортный прокурор выехал на место происшествия. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, — сообщили в пресс-службе.
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По данным телеграм-канала Mash, вертолетом управлял Вячеслав Демихов.
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— По предварительным данным, на борту находилось 13 человек. В результате происшествия 6 человек погибло, 7 пострадало, — сообщили в пресс-службе по Республике Алтай.
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Как сообщили в телеграм-канале Mash, полет осуществляла авиакомпания «АлтайАвиа». Журналист НГС связалась с представителем компании:
— Все комментарии — ГУ МЧС, — сообщила сотрудница Татьяна и сбросила вызов.
По данным официального сайта авиакомпании, «АлтайАвиа» осуществляет коммерческие воздушные перевозки, среди услуг — вертолетные экскурсии на Алтае.
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— В Республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района, предварительно, задел электрические провода частный вертолет Ми-8 с последующим возгоранием. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется, — сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Алтай.
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