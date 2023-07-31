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Ожоги до 95% поверхности тела: скончалась женщина, пострадавшая в крушении Ми-8 на Алтае

Число погибших в результате происшествия достигло пяти человек

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Трагедия произошла 27 июля

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На Алтае скончалась женщина, пострадавшая в результате крушения вертолета Ми-8 с туристами в селе Тюнгур . Об этом сообщили в телеграм-канале Минздрава по Республике Алтай.


Женщину вместе с еще двумя пострадавшими доставили в Алтайский край 28 июля. Женщин госпитализировали в центр термических поражений городской больницы №3, мужчину — в больницу скорой медицинской помощи.

— Не смотря на старания врачей одна из женщин в крайне тяжелом состоянии с термическими поражениями до 95% в выходные скончалась. Состояние второй пациентки врачи также оценивают, как крайне тяжелое, — указано в сообщении.

По информации регионального Минздрава, пострадавшего в крушении вертолета 31 июля перевели в центр термических поражений. В БСМП ему оказали помощь по профилю травматология.

Трагедия произошла 27 июля в селе Тюнгур Республики Алтай. Вертолет Ми-8 загорелся при посадке, на борту находились 16 человек. В происшествии пострадали 10 человек, четверо погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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