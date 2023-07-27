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СрочноВертолет загорелся при посадке на Алтае
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Крушение вертолета на Алтае

Следователи возбудили уголовное дело после возгорания вертолета на Алтае

На борту воздушного судна находилось 15 человек

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Семь человек пострадали

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Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания вертолета Ми-8 в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

— По факту инцидента следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, — говорится в сообщении.

Днем 27 июля Тюнгур Усть-Коксинского района при посадке загорелся вертолет Ми-8. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Алтай, шесть человек погибли, еще семеро пострадали.

НГС собирает всё, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.

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