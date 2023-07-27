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Крушение вертолета на АлтаеПодробности

Авиакатастрофа на Алтае — все подробности крушения вертолета в одном видео

Погибли туристы, возвращавшиеся с горы Белухи

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На борту было 16 человек, шестеро погибли

Видео: NGS.RU

27 июля вертолет Ми-8 с туристами на борту разбился в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. На борту находилось 16 человек, в том числе 3 члена экипажа. В этом видео мы коротко рассказываем, что случилось.

Очевидцы успели снять вертолет во время посадки и начавшийся пожар. Вертолет загорелся после того, как задел линию электропередачи.

По данным ГУ МЧС России по Республике Алтай, 6 человек погибли, 9 пострадали, один человек отказался от помощи медиков. Вертолет совершал рейс авиакомпании «АлтайАвиа». Туристы возвращались с экскурсии на гору Белуху.

Смотрите видео и следите за подробностями в онлайн-трансляции.

АлтайВертолетБелухаАвиакатастрофа
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