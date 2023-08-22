Семья сотрудника IT-компании погибла в коллекторе на экскурсии по подземным каналам Москвы

Трагедия произошла днем в воскресенье, 20 августа. Группа людей вместе с гидом-диггером отправилась на экскурсию по подземным каналам Москвы. Когда они находились под землей, в городе начался сильный ливень. По предварительным данным, коллектор за считанные минуты затопило сточными водами.
Что еще известно о случившемся? Кто находился в составе экскурсионной группы? Подробности смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Утром 21 августа спасатели нашли четыре тела: двух мужчин и двух 15-летних школьниц. Одна из них, как сообщает SHOT, была дочерью PR-специалиста IT-компании «Ланит». На данный момент без вести пропавшими числятся шесть человек — в том числе, отец погибшей девочки и его племянник.
Известно, что во время экскурсии гид написал СМС своему другу со словами: «***, дождь. Можно ли выходить на «Трубной»?»
По факту трагедии СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Организатор смертельного тура находится на допросе у следователей.