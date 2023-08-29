На Камчатке начали судить директора новосибирской турфирмы из-за гибели альпинистов в горах

На Камчатке суд начал процесс в отношении директора новосибирской турфирмы ООО «Экстрим тайм» Андрея Степанова. По версии следствия, он организовал тур на Ключевскую сопку, во время которого погибли
— По версии следствия, директор ООО «Экстрим тайм» обвиняется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц). Он разместил рекламное объявление об организации восхождения на вулкан Ключевская сопка, — цитируют Татьяну Юхманову.
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— Прокуратура настаивает на предъявленном обвинении и инкриминируемой квалификации. Сегодня начато изучение материалов дела, — сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк.
Следователи Камчатского края продолжают расследование уголовного дела в отношении второго гида, который отвечал за группу, но не имел соответствующей квалификации. Его обвиняют в оказании небезопасных услуг. Уголовное преследование еще одного гида прекращено в связи с его смертью.
Директор турфирмы Андрей Степанов признал вину, раскаялся в преступлении и сотрудничал со следствием.
Спасательная операция на Камчатке в сентябре прошлого года осложнилась погодными условиями. Несколько дней спасатели МЧС не могли подлететь к выжившим. Всю информацию о деле можно прочесть в сюжете.