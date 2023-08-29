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Гибель альпинистов на Камчатке

На Камчатке начали судить директора новосибирской турфирмы из-за гибели альпинистов в горах

На Ключевской сопке год назад погибли 9 человек

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3 сентября будет год, как произошла трагедия

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На Камчатке суд начал процесс в отношении директора новосибирской турфирмы ООО «Экстрим тайм» Андрея Степанова. По версии следствия, он организовал тур на Ключевскую сопку, во время которого погибли 9 человек. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Петропавловск-Камчатского суда Татьяну Юхманову.

— По версии следствия, директор ООО «Экстрим тайм» обвиняется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц). Он разместил рекламное объявление об организации восхождения на вулкан Ключевская сопка, — цитируют Татьяну Юхманову.

Десять человек заключили с компанией договор на сумму больше 1 миллиона рублей. Десять туристов вместе с двумя гидами начали восхождение на Ключевскую сопку 30 августа. Через несколько дней МЧС получило сообщение о том, что альпинисты в опасности. 3 сентября часть группы сорвалась. Выжили два туриста и один гид, которые в это время находились в домике ниже.

— Прокуратура настаивает на предъявленном обвинении и инкриминируемой квалификации. Сегодня начато изучение материалов дела, — сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк.

Следователи Камчатского края продолжают расследование уголовного дела в отношении второго гида, который отвечал за группу, но не имел соответствующей квалификации. Его обвиняют в оказании небезопасных услуг. Уголовное преследование еще одного гида прекращено в связи с его смертью.

Директор турфирмы Андрей Степанов признал вину, раскаялся в преступлении и сотрудничал со следствием.

Спасательная операция на Камчатке в сентябре прошлого года осложнилась погодными условиями. Несколько дней спасатели МЧС не могли подлететь к выжившим. Всю информацию о деле можно прочесть в сюжете.

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