На Камчатке начали судить директора новосибирской турфирмы из-за гибели альпинистов в горах

Десять человек заключили с компанией договор на сумму больше 1 миллиона рублей. Десять туристов вместе с двумя гидами начали восхождение на Ключевскую сопку 30 августа . Через несколько дней МЧС получило сообщение о том, что альпинисты в опасности. 3 сентября часть группы сорвалась. Выжили два туриста и один гид, которые в это время находились в домике ниже.